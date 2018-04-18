Сторонники Пашиняна снова заблокировали МИД Армении

18 апреля 2018 17:55

Демонстранты во главе с лидером инициативы "Мой шаг", руководителем партии "Гражданский договор" Николом Пашиняном, завершив сидячую акцию у мэрии Еревана, направились к зданию МИД Армении. Они вновь окружили  вход в здание Министерства иностранных дел Армении. Пашинян призвал встать прямо напротив дверей. Он также призвал людей, находящихся внутри помещения, присоединиться к их борьбе, передает Day.Az со ссылкой на news.am.

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