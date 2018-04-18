Президент Ильхам Алиев обратился к участникам IV сессии Конференции министров молодежи и спорта стран-членов ОИС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду обратился к участникам четвертой сессии Конференции министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Уважаемые участники конференции! Сердечно приветствую вас, участников четвертой сессии Конференции министров молодежи и спорта стран ОИС, желаю каждому из вас успехов в вашей работе и мира. С первых лет восстановления своей государственной независимости Азербайджан, как одна из стран-членов Организации исламского сотрудничества, придает особое значение участию в деятельности этой организации и считает одним из основных направлений своего внешнеполитического курса. Постоянная поддержка справедливой позиции Азербайджана странами-членами Организации исламского сотрудничества всегда встречала одобрение в нашей стране. В течение минувшего периода, в частности за последние годы, республика, экономическая мощь и политический авторитет которой постоянно растут, стала местом проведения на высоком уровне ряда авторитетных мероприятий международного значения. Вклад Азербайджана в развитие взаимоотношений в рамках Организации исламского сотрудничества еще раз обратил внимание на присущую ему позицию в становлении большой исламской цивилизации.

Азербайджан постоянно держит в центре внимания укрепление солидарности молодежи исламских стран. По нашей инициативе в Баку в 2004 году впервые в истории Организации исламского сотрудничества был учрежден Молодежный форум Исламской конференции за диалог и сотрудничество и здесь было проведено первое заседание Форума.

Наша страна, считая сотрудничество в сфере спорта одним из важных факторов солидарности наших народов, предприняла важные шаги в этом направлении. В 2017 году, объявленном в Азербайджане Годом исламской солидарности, мы приняли IV Исламские игры солидарности, нам удалось обеспечить проведение Игр в соответствии с международными стандартами и организованно.

Уверен, что на вашей конференции будут проведены широкие обсуждения по дальнейшему усилению сотрудничества стран-членов Организации исламского сотрудничества в сфере молодежи и спорта, определены новые пути развития наших взаимоотношений", - говорится в обращении главы государства.