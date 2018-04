США раскрыли армянские карты - ПО МОТИВАМ БЕСПОРЯДКОВ В ЕРЕВАНЕ

У "цветных" или "бархатных" революций много секретов. Один из них - феномен "мягкой власти" (soft power). В современных условиях фраза Наполеона Бонапарта "одно слово стоит нескольких дивизий" получила красноречивое подтверждение в целой серии "цветных" переворотов, в том числе и на постсоветском пространстве. Не претендуя на исчерпывающий анализ роли "мягкой власти" в переформатировании политической карты мира, в борьбе за сферы влияния, остановимся на событиях последних дней в Ереване и реакции США на проделки армянских оппозиционеров, замахнувшихся на режим Саргсяна и власть в стране.

Изменение символических иерархий, свойственное символическим революциям, протекает примерно по одинаковой схеме. Происходит смена сакральной зоны: общество снимает защиту со своих прошлых "богов" - разворачивается критика, которая расчищает место для "богов" новых, и как результат предыдущих этапов осуществляется смена зоны агрессии: общество меняет иерархию в системе "друг - враг".

Символические процессы в Армении, внешне кажущиеся неуправляемыми, на самом деле четко направлены на определенную цель - на реализацию конкретного сценария тождества гнева нищих и обездоленных армян с целями радикальной оппозиции.

И Вашингтон подыгрывает акторам нынешней армянской буффонады.

Государственный департамент США официально отреагировал на последние политические события в Армении. В заявлении Госдепа, в частности, говорится: "Мы заметили, что в Ереване и других городах Армении проводится большое количество акций протеста. Тысячи граждан Армении вышли на улицы, чтобы реализовать свое право на свободу выражения мнений и проведения митингов. Мы внимательно следим за акциями протеста в центре Еревана и других городах Армении.

Нас воодушевляет проявление уважительного и ответственного поведения большинства протестующих и полиции в течение последних нескольких дней.

Мы обеспокоены, однако, сообщением о периодически происходящих столкновениях между полицией и демонстрантами, в ходе которых были пострадавшие.

Мы призываем все стороны к проявлению сдержанности и избегать какого-либо напряжения или насильственных действий".

Нет, каков слога, а?! Оказывается, мнящие себя вершителями судеб и карающими десницами всего мира, носители идеологемы "PaxAmericana" гламурно так воодушевились протестами в Армении и романтично одухотворились до того, что даже издали грозный рык с сторону "старого противного шалунишки" Сержа Саргсяна.

Оракулы с Капитолийского холма напомнили Саргсяну, что мол, оппозиционеры вовсе не неожиданный апрельский снег, они взращены и взлелеяны, потому и не стоит их бить, а тем паче, стрелять в них.

Как-никак, столько сил, а самое главное, времени и средств потрачены на "демократические проявление широких народных масс".

Реальность не имеет ничего общего со словами, которые армянские СМИ и вторящие им западные журналисты используют, описывая происходящие в Армении события последних дней.

В Армении вот уже пять дней не стихает стихийная волна недовольства, а точнее, ненависти к правящей клике, бывшему президенту и новоиспеченному премьеру Сержу Саргсяну.

17 апреля Национальное собрание Республики Армения избрало на пост премьер-министра кандидата, выдвинутого фракциями Республиканской партии Армении и Армянской революционной федерации (Дашнакцутюн), лидера РПА, третьего президента Армении Сержа Саргсяна. И хотя митинги протеста все еще продолжаются на улицах Еревана, с первого дня акций было ясно: в любом случае было невозможно предотвратить возвращение Сержа Саргсяна к власти или, точнее, сбросить его к чертям.

И вот уже приблизительно 5 тысяч армян протестуют на центральных улицах Еревана против перехода бывшего президента на должность премьер-министра. В протестах находит выражение и общее недовольство политикой и противостояние властей с народом Армении, провалившейся в беспробудную нищету .

Переход бывшего президента Сержа Саргсяна на должность премьера не является для него шагом назад: с момента внесения изменений в конституцию в 2015 году, первым лицом в этой закавказской республике, некогда являвшейся частью СССР, является не президент, а глава правительства. В отличие от поста президента, срок пребывания на котором ограничен, в должности премьер-министра Саргсян сможет править как угодно долго, пока он будет получать большинство голосов.

Начиная с прошлой пятницы на улицы Еревана выходят все больше граждан. Хотя де-юре организатор акции, лидер парламентской фракции "Елк" и главред газеты "Айкакан Жаманак" Никол Пашинян твердит о "бархатной революции", и естественно, о неминуемой победе, единой стратегии у оппозиции нет - многие члены парламентских фракций, которые не относятся к Республиканской партии и ее союзникам, также были в числе тех, кто выбирал Саргсяна.

Для Никола Пашиняна, лидера протестов, а также для его сторонников и тех жителей Армении, которые на протяжении пяти дней выходят на улицы, рокировка на верхушке власти является еще одним доказательством того, как мало криминальная олигополия Сержа Саргсяна прислушивается к мнению простых армян. Саргсян преподнес поправки к конституции в 2015 году как "укрепление демократического контроля правительства", то есть якобы то, что предполагало активный, живой политический ландшафт. Если бы Саргсян не перечеркнул свои аргументы тем, что лично самоуверенно прибрал к рукам главный пост в стране, то парламентская система - кто знает - может и действительно привела бы к развитию демократии и плюрализма. Однако теперь политика будет продолжаться в старом, анахроничном стиле.

Яростное недовольство катастрофичной экономической ситуацией, массовой безработицей, повальным обнищанием населения, развивающейся в геометрической прогрессии эмиграцией, откровенно провальной внешней политикой, жалким состоянием армии, дарением оставшихся крох суверенитета и осколков независимости России в обмен на кредиты и обещания помощи, слишком большая зависимость от России и, наоборот, эфемерные декларации об "укреплении и углублении связей" с Евросоюзом снова находят себе выход в уличных протестах.

Армяне понимают, что участь их государства, как форпоста России на Южном Кавказе достойна лишь сожаления и без откровенной, грубой барской "опеки" северного "старшего брата" Ереван обречен на поражение в случае возобновления боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также на отступление по всем фронтам. Не несмотря на все доводы вроде как практического разума, они не желают и впредь жить в статусе дворовых людей.

От Сержа Саргсяна, и тем более от его марионетки - президента Армена Саргсяна такого ждать не стоит.

Никол Пашинян же призывает армян хоть и к "бархатной", но революции. Он требует от Саргсяна отставки, иначе грозит насильным отстранением от власти всей преступной, на его взгляд, клики.

Но увы, у шумных, но слабых акций протеста не будет никакого реального результата или серьезного продолжения.

Вопреки всем утверждениям армянских оппозиционеров и пикейных жилетов в ереванских СМИ, а Армении нет первичных признаков революции. Акции "Пашиняна и Ко" - всего лишь блеклый, слабый аватар политической энергии одной, уровнем ниже среднего политической группы, которая была помножена на мощнейшую ненависть народных масс к режиму.

Да, в этом русле армянская оппозиция сумела вскрыть нарыв, пробудить спящее недовольство, сон которого стал до того обыденным явлением, что улицы Еревана уже и не хотели его показать. Потому и нынешние акции всего лишь кратковременный "флэш" майданной политики, но никак не политический успех серьезных сил, рассчитывающих на серьезное противостояние с властями.

И тут становится понятны завуалированные намеки в заявлении Госдепа, где с намеком на куртуазность, американцы ясно дали понять Сержу Саргсяну, что Никол Пашинян и его команда, якобы стихийно собравшиеся вместе "глубоко демократичные силы", глубоко небезразличны Вашингтону.

Госдеп и тем более, Белый Дом сами никогда не станут марать белые перчатки в краске разноцветных революций. Для такой геополитической эквилибристики с давно отточенными фигурами есть неизменные черти из табакерки, вроде Фонда Сороса, Агентства США по международному развитию (U.S. Agency for International Development, USAID), Национального фонда демократии (Nаtional Endowment for Democracy, NED), Фонда Макартуров. Все эти конторы, связанные с ЦРУ и финансируемые из бюджета США, под вывеской "поддержки демократии" занимаются продвижением интересов Вашингтона в мире, устраивая цветные революции, выступая против антиамериканских правительств и приводя к власти проамериканские.

Госдеп своим заявлением фактически раскрыл все крапленые карты, так как США после десятилетнего перерыва в отношении Армении (в последний раз Вашингтон пожурил Ереван в 2008 году, в связи с мартовскими акциями протеста) пригрозил, "в случае чего", занять жесткую позицию.

Кроме того, совершенно ясно, что Соединенные Штаты снова сделали ставку на несистемную армянскую оппозицию. На кучку людей, активно недовольных действующей властью, но не могущих существенно повлиять на неё или сменить её в рамках установленных государственной системой процедур.

Сторонники Николa Пашиняна и его "гвардия" слабо структурированы, у них де-факто нет твёрдого влияния на основную массу армянских оппозиционеров. Вообще, для армянских оппозиционеров характерна почти полная неспособность договориться между собой хоть о чём-нибудь; хотя на словах многие оппозиционеры признают необходимость координации и совместных действий, на деле они в основном следуют принципу "или, по-моему, или никак", в результате чего большинство достигнутых договорённостей вскоре нарушается, что сопровождается размежеванием, выяснением отношений и взаимными обвинениями в "работе на власть".

В Ереване ныне оппозиция пытается реализовать полученный из-за границы буржуазный сценарий, направленный на раскол власти изнутри. Но для услады душ американских защитников армянской демократии нужны люди, отторгнутые властью, не нашедшие себя во власти, чтобы заготовка начала работать.

Уличные бунты не смогут привести к свержению Сержа Саргсяна.

Такие преступные режимы, как властная клика Саргсяна, разрушаются не давлениями извне и тем более, не хаотичными наскоками в центральных улицах Еревана, а изнутри, в результате сокрушения устоев властной квазисистемы.

Потому и реакция Госдепа на решение Сержа Саргсяна, на то, что он пытается увековечить свою власть в Армении, по меньшей мере, достойна сожаления.

Госдеп США до сих пор продюсирует разномастные цветные и "бархатные" революции, как шаблонные голливудские сиквелы. А мирный переворот не терпит импровизаций.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az