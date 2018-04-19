Премьер-министр Японии: Азербайджан - играет большую роль в международной энергетической безопасности, и наш важный партнер

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени правительства и народа Японии сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Азербайджан, обладающий ключом к стабильному развитию Кавказского региона, - это страна, играющая большую роль в международной энергетической безопасности, и важный партнер для Японии. Тесно сотрудничая до сегодняшнего дня на международной арене, Япония и Азербайджан добились налаживания взаимовыгодных для наших стран отношений.

В прошлом году было отмечено 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, наряду с межправительственным диалогом, визиты высокого уровня, обмен между парламентами и местными органами самоуправления в регионах, сотрудничество в экономической сфере достигли высокой точки. Пользуясь возможностью, выражаю признательность за прием Вашим превосходительством в марте этого года советника премьер-министра по внешнеполитическим вопросам Томохико Танигучи в ходе его визита в Азербайджан.

Уверен, что наши страны обладают большим потенциалом для дальнейшего расширения и развития отношений. Продолжая сотрудничество с Вашим превосходительством, намерен еще более углубить эти хорошие отношения между нашими странами.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов в делах, а азербайджанскому народу - процветания", - говорится в поздравлении.