Турция готова отказаться от доллара в торговле с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ
Турция не видит препятствий для перехода на расчеты с Азербайджаном в национальных валютах.
Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
"К сожалению, мы уже видели, какое негативное влияние валютные колебания оказывали на наши экономики. Мы полагаем, что торговые расчеты в турецких лирах и азербайджанских манатах были бы наиболее эффективным методом для избавления от ущерба, который валютные колебания могут нанести экономике наших стран", - сказал министр.
По мнению Зейбекчи, соответствующее соглашение могло бы ускорить процесс перехода на расчеты в национальных валютах.
Отметим, что за последние годы Турция значительно увеличила долю лиры в торговых расчетах с другими странами. Так, если в 2010 году удельный вес лиры в экспорте составлял всего 2,6 процента, то сейчас этот показатель превысил 13 процентов. В импорте доля национальной валюты Турции за тот же период выросла с 3,1 до почти восьми процентов.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 573,1 миллиона долларов (рост за год на 3,7 процента).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Гражданин и его интересы - приоритет государственной политики Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
«Звезда» алишкиного «счастья»: Керимли и Мовланли - история лопнувшего пузыря
"Qalatasaray" üçün şok!
Lift azərbaycanlı ustanın üstünə düşdü: Faciəvi ölüm
Naxçıvan əhalisinin sayı açıqlanıb
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında qiymətlər
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
72 otaqlı ev - Azərbaycanda - VİDEO
-
18 Апр. 10:09 16 039
-
18 Апр. 12:00 9 087
-
18 Апр. 11:49 8 269
-
18 Апр. 12:58 5 547
-
18 Апр. 14:13 5 503