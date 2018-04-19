В Армении издеваются над депутатами-генералами

В нынешней сложной ситуации Армении каждый в этой стране ориентируется в рамках своих представлений и возможностей. Однако наиболее трудно приходится тем, у кого представлений нет, а возможности лишены свободы применения. Как пишут армянские СМИ, почти в аналогичной ситуации оказались депутаты-генералы Манвел Григорян и Сейран Сароян.

Они, разумеется, четко представляют свою команду (саргсяновский клан) и почему они являются именно ее членами. Однако никак не хотят представить, что командное состояние порой предполагает также трудности.

С такой трудностью генералы-депутаты столкнулись в тот день, когда должны были добраться до парламента для избрания премьер-министра, то есть Сержа Саргсяна. И поскольку дороги были перекрыты демонстрантами, они совершили самый большой подвиг в своей жизни - решили сесть в метро.

Говорят, что это было впервые за последние 20 лет, когда генералы Манвел и Сейран спускались в подземный мир. Но вопрос в данном случае не только в их исключительном шаге по познанию мира, а в том, что высокосветские генералы спустились туда без сопровождающих их кортежей и армии телохранителей, что для них равнозначно самому тяжелому унижению и оскорблению.

Остается только, чтобы "свои" надлежащим образом оценили этот подвиг и позаботились о здоровье генералов, поскольку изменение образа жизни обязательно отрицательно скажется на их самочувствии.

Садиг Ахмедов