Оппозиционеры заблокировали входы в правительственное здание в Ереване

Участники акции протеста против премьер-министра Сержа Саргсяна выстроились у одного из корпусов здания правительства Армении, чтобы не допустить туда сотрудников министерств, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Акцией руководит депутат армянского парламента Никол Пашинян. Здание оцеплено полицией.

Ранее Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении. В четверг он заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что они должны исключить столкновения с полицией.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.