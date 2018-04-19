Напряжение на линии фронта: армяне вновь задействовали минометы

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и 60-миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 102 раза, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Абдинли, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.