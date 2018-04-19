Акиф Меликов: "Ильхам Алиев - Президент, опирающийся на свой народ"

В новейшей истории человечества было немало блестящих реформаторов, оставивших свой глубокий след в жизни того или иного государства. Немало было в истории и блестящих военачальников, оставивших о себе память славными победами на поле битвы. История человечества знает и примеры выступлений правителей, обладавших непревзойденным даром ораторства. Но, пожалуй, никогда еще не было случая, чтобы все эти качества воплощал в себе один политический деятель.

Нам, гражданам современного Азербайджана, посчастливилось жить в эпоху расцвета политического таланта личности, которая воплощает в себе все указанные выше достоинства. Это Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И это - не банальный комплимент в адрес главы государства, в котором он и не нуждается. Это объективная оценка его заслуг перед нашей страной, нашим народом.

"Благо народа - высший закон". Этой фразой Цицерон предписывал римским правителям подчиняться интересам народа, благо которого должно быть для них высшей властью. Именно этого постулата всегда придерживался, придерживается и будет придерживаться Президент Азербайджана Ильхам Алиев, решая стоящие перед нашей страной задачи.

И тут я позволю себе экскурс в совсем недавнее наше прошлое. "Для каждого человека национальная принадлежность является источником гордости. Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец". Именно эти слова из речи Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сказанные им в ноябре 2001 года. на I Съезде ‎азербайджанцев мира, вспомнились, когда я наблюдал за церемонией инаугурации Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Вспомнились они потому, что я видел и слушал выступление одного из ярчайших политиков современности, который, как и его великий отец, жил и созидал ради азербайджанского народа, во имя построения действительно независимого, способного защитить себя и отстаивать собственные интересы государства - родного дома для всех азербайджанцев мира, нашего общего очага, нашей колыбели.

"Я благодарен родному азербайджанскому народу за поддержку, оказанную на выборах. Я всегда чувствовал эту поддержку и опирался на нее в своей деятельности", - заявил Президент Ильхам Алиев в своей речи на церемонии инаугурации. Эти его слова дают наиболее точное объяснение тому, отчего Ильхам Алиев победил на нынешних выборах со столь высоким рейтингом доверия к себе. Политический деятель, опирающийся на свой народ, всегда и во всем отстаивающий его интересы, обречен на всенародную любовь.

Иначе и быть не может. Ведь, Президент Ильхам Алиев продолжает политику великого Гейдара Алиева, суть которой - в тщательном учете конкретно-исторических условий общества, его национальных, религиозных, культурных особенностей; сочетании экономического прогресса с традиционными моральными и культурными ценностями; приоритете старого доброго здравого смысла над умозрительными теориями; примате патриотизма, прагматизма и творческой практики над идеологическими концепциями.

Успешность и правильность данной политики подтвердило само время. Мы уже увидели, что Азербайджан превращен в оазис спокойствия в этом бушующем мире, столь явно подверженном различного рода катаклизмам. Мы увидели, что в стране проводятся колоссальные реформы, плоды которых уже ощущают граждане республики и в еще большей степени ощутят наши потомки.

Мы увидели превращение Азербайджана в безусловного политического и экономического лидера Южного Кавказа, инициирующего и реализующего поистине грандиозные проекты, увеличивающие значимость нашей страны и рассчитанные на получение благ азербайджанским народом.

Мы видим, что благодаря политике Баку под руководством Ильхама Алиева, оккупант-Армения превращена в самое отсталое государство, из которого бегут его граждане. Они не видят света в конце тоннеля. Потому и происходят в этой стране те деструктивные процессы, которые ныне видит весь мир. В Армении нет политической стабильности, там власть не опирается на народ, а видит в нем себе главную угрозу. И в том - причина всех будущих поражений Армении. В том числе и в карабахском вопросе. Армения вынуждена будет вернуть все оккупированные территории нашей страны. Мирным путем или в результате войны. В том же, что новая война не сулит Армении ничего хорошего, уже не сомневаются и армянские политики и военные эксперты.

Такой расклад - еще одна грандиозная заслуга Президента Ильхама Алиева. Под его руководством Азербайджан уже достиг колоссальных успехов. Под его же руководством наша страна решит все стоящие перед ней задачи. И это будет самым справедливым итогом кропотливой, не всегда всем нам видной, но всегда направленной во благо народа и Родины работы, которую начал Отец и продолжил Сын. Великий Гейдар Алиев заложил фундамент для построения того Азербайджана, о котором мы все мечтаем. А Президент Ильхам Алиев претворяет эти мечты в жизнь.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана