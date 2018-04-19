Саргсян боится идти на работу из-за митингов протеста - ВИДЕО - ФОТО

Первое заседание нового правительства Армении во главе с Сержем Саргсяном покрыто завесой тайны. Связано это с тем, что в четверг демонстранты во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном перекрыли главную площадь страны и блокировали здание правительства.

Как пишет Sputnik Армения, протестующие намерены сорвать заседание правительства Армении. На данный момент какой-либо информации о месте проведения заседания, а также о том, будет ли оно вообще созвано, нет. Не знают об этом даже сами сотрудники правительства.

Как сообщили Sputnik Армения в правительстве, возможно, заседание состоится во второй половине дня, а может, даже вечером. Такой неопределенности не было в течение последних 10 лет.

В соответствии с поправками в закон о деятельности кабинета министров, заседания правительства решено проводить в закрытом для прессы режиме.

С раннего утра участники протестной акции собрались на площади Республики и подошли к зданию правительства N3, где располагаются некоторые министерства, в том числе, Минздрав и Минсельхоз, Национальная статистическая служба и другие государственные ведомства.

К их приходу у главного входа в здание уже был выставлен тройной кордон полиции. Митингующие выстроились шеренгой перед полицейскими. Участники акции направились также к запасному входу в здание, где также был выставлен кордон. Некоторые активисты, в том числе, сам Пашинян также остались дежурить у этого входа, растянувшись цепочкой.

Однако митингующие были оттеснены от правительственного здания. Произошло столкновение между митингующими и красными беретами.

Пашинян, тем временем, продолжает призывать всех находящихся в здании выйти к ним.

По информации РИА-Новости, на данный момент задержаны и доставлены в полицию 17 участников акции у здания правительства.

События продолжают развиваться лавинообразно. И не удивительно, что время и место проведения первого заседания правительства под руководством Сержа Саргсяна остается тайной.

Султан Керим

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