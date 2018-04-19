Семьям шехидов выплатят по 11 тысяч манатов - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА

19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усилению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, погибших и признанных пропавшими без вести во время военных операций.

Об этом сообщает Day.Az.

Согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, погибших и признанных пропавшими без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет выделена единовременная выплата в размере 11 000 манатов.

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