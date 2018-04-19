Оппозиция: Саргсян доконал страну и должен уйти

19 апреля 2018 12:29

К шествию также присоединился председатель правления партии "Гражданский договор Сасун Микаэлян.

"Скоро будем праздновать победу!", - в беседе с Первым Информационным сказал Сасун Микаэлян, комментируя оценки касательно того, что движение превратилось в празднование, передает Day.Az.

По его словам, власти должны осознать, что второго варианта нет: "Они довели эту страну до такой ситуации, и должны все оставить и уйти. Без крови должны все оставить и уйти из этой страны".

Сасун Микаэлян отметил, что в демонстрации участвуют люди из разных слоев общества, но подчеркнул важность того обстоятельства, что в первую очередь вышла молодежь. "У молодых парней сегодня нет 200-300 драмов, чтобы покупать своим любимым девушкам цветы. Что еще им остается делать? Должны выйти, бороться и победить", - сказал Сасун Микаэлян, поблагодарив студентов и молодежь за выход на улицу.

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