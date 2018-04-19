Саргсян армянам надоел, но мирно не уйдет - МНЕНИЕ

Режим Саргсяна армянам ужасно надоел.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По словам депутата, об этом говорят не только протесты, которые мы наблюдаем в Ереване в последние дни. Все опросы показывают, что отрицательный рейтинг Саргсяна втрое превышает позитивное отношение. Но изворотливый Сержик провел манипуляцию с конституцией, парламентом и сел вопреки обещаниям в кресло премьер-министра, отметил наш собеседник.

"Хотя протесты в Армении не утихают, я не верю, что они достигнут такой силы, что сметут этот криминально-олигархический паханат во главе с Сержем Саргсяном. Пока армяне в массе своей продолжают жить иллюзиями, что можно легализовать и закрепить оккупированные азербайджанские земли, они останутся заложниками карабахской банды Саргсяна. Еще первый президент Армении Левон Тер-Петросян прямо предупреждал армян, что никакие реформы и дипломатические ухищрения не выведут Армению на путь прогресса, пока посредством компромиссов не будет урегулирован карабахский конфликт и нормализованы отношения с Баку и Анкарой", - подчеркнул Мусабеков.

Серж Саргсян не остановится перед пролитием крови, но власть не отдаст. Ведь груз его преступлений так велик, что уйти от ответственности ему будет невозможно, считает азербайджанский парламентарий.

"Я полагаю, что в краткосрочной перспективе его режим устоит, но пропасть между ним и населением будет расти и напряженность будет время от времени давать о себе знать волнами протестов. В какой-то момент взрыв окажется неизбежным", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева