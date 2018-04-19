Саргсяна сравнили с женщиной легкого поведения

"Теперь и молодежь поднялась на ноги, и пытается понять - что значить быть хозяином своей страны. Они могут заблуждаться, сделать что-то неправильно - я их не виню. Я уже видел записи "мудрых дядечек" - промывают мозги молодым. Я обращаюсь к этим мудрецам - ваше дело, что же, только получать деньги от этих властей?", - в беседе с Первым Информационным сказал член комитета "Карабах" Ашот Манучарян, передает Day.Az.

"Отцов этих молодых людей грабят и отправляют во внешний мир - работать, чтобы содержать своих детей. А вы должны пожирать эти деньги, спокойно сидеть - не издавая ни звука?", - возмутился Манучарян.

Ашот Манучарян добавляет: "Сержа Саргсяна впредь не существует. Такой человек был известен в Армении - он заключил договор с народом. Сказал - примите эту Конституцию, все, что я сделал или не сделал - ладно, а я собираюсь и ухожу. Этот человек дал обет народу. Этот человек был человеком до той секунды, как нарушил свое обещание, обет, и позволил, чтобы эта группа провозгласила его главарем банды. Он дал десятки обещаний, но спокойно смог заявить - когда у нас нарушаешь обет, становишься клятвопреступником, предателем. А этот статус в армянском мире намного ниже, чем статус последней проститутки", - заключил он.