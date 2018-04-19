Глава Генштаба России встретится с главкомом НАТО в Баку

19 апреля 2018 12:46

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти. Об этом сообщает в четверг пресс-служба минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку (Азербайджанская Республика). Глава российского генштаба планирует встретиться с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапарротти", - говорится в сообщении.

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