Глава Генштаба России встретится с главкомом НАТО в Баку
19 апреля 2018 12:46 242
Глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти. Об этом сообщает в четверг пресс-служба минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку (Азербайджанская Республика). Глава российского генштаба планирует встретиться с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапарротти", - говорится в сообщении.
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