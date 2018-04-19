Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Джорджу Бушу-старшему
19 апреля 2018 15:05 402
19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования 41-му президенту США Джорджу Герьерту Уокеру Бушу.
Об этом сообщает Day.Az.
"Глубоко опечален известием о кончине Вашей супруги Барбары Буш. B эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, выражаю Вам и всем членам Вашей семьи глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой", - говорится в послании главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!