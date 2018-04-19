Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Джорджу Бушу-старшему

19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования 41-му президенту США Джорджу Герьерту Уокеру Бушу.

Об этом сообщает Day.Az.

"Глубоко опечален известием о кончине Вашей супруги Барбары Буш. B эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, выражаю Вам и всем членам Вашей семьи глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой", - говорится в послании главы государства.