Азербайджанские "радикалы" - снова на свалке истории

В последнее время что-то странное происходит среди "лидеров" азербайджанской радикальной оппозиции, сгруппировавшихся в так называемом "Национальном совете" и партии Мусават.

Говорят, у них резко участились случаи потери контроля над собой. Ко всему прочему, это выражается, в первую очередь, в обострении мании преследования. Что интересно, мания эта весьма странная, поскольку их преследуют не какие-то личности, как обычных страдающих этим недугом людей, а самая обыкновенная неудача.

Все, что они планировали и планируют делать, не получается, "умные" замыслы не претворяются в жизнь. Обвинять себя в безграмотности или, к примеру, в некомпетентности не хочется, так что приходится все валить на неудачу, которая якобы их сиюминутно преследует.

Отдельные рядовые члены радикальной оппозиции в социальных сетях уже давно завуалированно высмеивают своих "лидеров". И, данная затея с каждым днем набирает популярность.

В чем обвиняют рядовые члены радикальной оппозиции своих "лидеров" - Али Керимли, Джамиля Гасанли и Арифа Гаджилы?

Во-первых, в препятствовании консолидации оппозиции, в невозможности при наличии этих самых людей добиться чего-либо.

Во-вторых, активисты отмечают, что у этих "лидеров" отсутствует мотивация рисковать своим статусом. У "лидеров" отсутствует интерес идти на такой риск, и они только и делают, что с пеной у рта отстаивают собственные никчемные интересы.

В-третьих, есть понимание того, что активность в социальных сетях и немногочисленные митинги нужны "лидерам" лишь для того, чтобы попытаться погромче заявить о себе и удержаться в своей нише "пятой колонны".

Но как бы то ни было, а все понимают, что Али Керимли, Джамиль Гасанли и Ариф Гаджилы имеют за собой огромный багаж поражений, что мешает мотивации реально бороться за власть.

Естественно, для них спокойнее и комфортнее быть представленными в "пятой колонне", грести зарубежные деньги, вместо того, чтобы поступиться своими узкими интересами ради достижения более широких целей. Вот их главное предназначение, и многие активисты это осознают.

У "лидеров" радикалов нет даже новых идей, чтобы хотя как-то изменить систему оппозиционного управления. Вместо этого, стычки внутри радикальной оппозиции не прекращаются, являясь продолжением мелочных разборок, которые ведутся уже достаточно давно.

Одним словом, радикальная оппозиция воюет сама с собой, все более погружаясь в болото безыдейности и продажности. Их порочная сущность лежит на поверхности, поскольку оппозиционность превратилась в исключительно прибыльный бизнес, не требующий больших усилий.

Как ни крути, а "лидерам" радикальной оппозиции со всех сторон выгодно быть в таком положении, поскольку спонсорская помощь из-за границы для них важнее повышения собственного авторитета в глазах соратников.

Эльман Мирзоев