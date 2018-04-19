Лицемерку Симоньян ославили в соцсетях

Печально, что и столь авторитетная ранее деловая газета "Взгляд" (vz.ru) превратилась в придаток самопиара Маргариты Симоньян, которая и без того имеет в своем распоряжении гигантскую государственную медиа империю с фантастическим бюджетом.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru.

Vz.ru - этот некогда уважаемый ресурс стал систематически публиковать симоньяновские бредни на "патриотические" или "гуманистические" темы.

Для начала ознакомимся со статьей Симоньян, с ее потугами пожаловаться на свое благосостояние, а потом несколько комментов из соцсетей. Правда, на этом фронте тоже трудятся проплаченные "бойцы" Симоньян, которые строчат комменты о том, какая "Марго молодец"", "Умничка, вперед!", "Симоньян в президенты!" и так далее.

Итак, что публикует газеты "Взгляд":

"Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как вызвала бесплатную скорую помощь для больного сына, и ей стало стыдно перед врачами за богатую обстановку своего загородного дома.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян написала на своей странице в Facebook о том, что из-за болезни ребенка она вызвала врачей, но частная скорая помощь ехала долго, поэтому пришлось обращаться в государственную организацию.

"В общем, я вызываю бесплатную. И вижу этих людей - всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и очевидно очень бедных - вот они поднимаются на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице в нашем хорошем доме в хорошем подмосковном поселке. И мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла (Почему как будто? - авт.). У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка", - заявила Симоньян.

Она отметила, что заплатила врачам, но "всем нам неловко от этого", после чего переживала до утра.

"Я немножко жила при коммунизме, и мне это очень не нравилось. Но так, как сейчас, мне не нравится тоже", - подытожила журналист.

Алекс Иванов12 минут назад Зачем она это написала?! Пусть призовёт к справедливому распределению благ в нашей стране. И не только к повышению минимальных , но и к уменьшению таких гонораров как у неё.

Свет Кочнев17 минут назад Симоньян очень похожа по стилю на Собчак и Макаревича - жадная, истеричная, считающая себя аристократией, ненавидящая Россию и СССР.

Людмила СмирноваСанкт-Петербург27 минут назад Зачем-то обидела врачей, которые помогли её сыну. Богатые тоже плачут? Или хотела поделиться описанием своих роскошных интерьеров? Да ещё и оповестила мир о том, что заплатила государственным врачам. . . В общем жуть какая-то в комплексе.





Валентин ЧатосВсеволожск1 час назад Стыдно ей стало, врать ей не стыдно за гранты, а вот тут стыдно стало.

Сергей ИвановСанкт Петербург1 час назад ..... трижды не подумала....

1 - развеяла сказки Путина енд компани о "средних зарплатах".

2 - подставила тех, кому подала.... свои же "доброхоты" загрызут.

3 - подставилась сама, хотя, уверен, в Подмосковье твой дом, лишь рядовой.... иначе бы не вызывала скорую, а пригнали бы вертолёт...

Roman KalytovskyiЛьвов1 час назад

Симонян перестанет быть стыдно за врачей только после того как ей станет стыдно за ту ложь которую она распространяет в мире через свой канал. Потому что как не станет лжи,то не станет и лживого правительства,и не станет воров и придурков во власти. Тогда и жизнь врачей улучшится.

ванька ЖуковРодина1 час назад Обязательно было про это писать всему миру, стыдливая ты наша? Своего врача пора иметь и не гонять бригаду вхолостую.

Александр ДмитриевМосква1 час назад Эта д.. же писала, что любит деликатесы из бобра и что быдлу не понять ее утонченных вкусов...

А Бородач1 час назад пользователю Теперь тебе должно быть стыдно, что рассказала всем о том, как врачи в своё рабочее время приняли от тебя взятку, их вероятно вычислят на раз два, и демонстративно затравят.Понравилосьпользователю Александр Дмитриев