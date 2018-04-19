Лицемерку Симоньян ославили в соцсетях

Печально, что и столь авторитетная ранее деловая газета "Взгляд" (vz.ru) превратилась в придаток самопиара Маргариты Симоньян, которая и без того имеет в своем распоряжении гигантскую государственную медиа империю с фантастическим бюджетом.
Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru.
Vz.ru - этот некогда уважаемый ресурс стал систематически публиковать симоньяновские бредни на "патриотические" или "гуманистические" темы.
Для начала ознакомимся со статьей Симоньян, с ее потугами пожаловаться на свое благосостояние, а потом несколько комментов из соцсетей. Правда, на этом фронте тоже трудятся проплаченные "бойцы" Симоньян, которые строчат комменты о том, какая "Марго молодец"", "Умничка, вперед!", "Симоньян в президенты!" и так далее.
Итак, что публикует газеты "Взгляд":
"Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как вызвала бесплатную скорую помощь для больного сына, и ей стало стыдно перед врачами за богатую обстановку своего загородного дома.
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян написала на своей странице в Facebook о том, что из-за болезни ребенка она вызвала врачей, но частная скорая помощь ехала долго, поэтому пришлось обращаться в государственную организацию.
"В общем, я вызываю бесплатную. И вижу этих людей - всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и очевидно очень бедных - вот они поднимаются на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице в нашем хорошем доме в хорошем подмосковном поселке. И мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла (Почему как будто? - авт.). У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка", - заявила Симоньян.
Она отметила, что заплатила врачам, но "всем нам неловко от этого", после чего переживала до утра.
"Я немножко жила при коммунизме, и мне это очень не нравилось. Но так, как сейчас, мне не нравится тоже", - подытожила журналист.
Алекс Иванов12 минут назад
Зачем она это написала?! Пусть призовёт к справедливому распределению благ в нашей стране. И не только к повышению минимальных , но и к уменьшению таких гонораров как у неё.
Свет Кочнев17 минут назад
Симоньян очень похожа по стилю на Собчак и Макаревича - жадная, истеричная, считающая себя аристократией, ненавидящая Россию и СССР.
Людмила СмирноваСанкт-Петербург27 минут назад
Зачем-то обидела врачей, которые помогли её сыну. Богатые тоже плачут? Или хотела поделиться описанием своих роскошных интерьеров? Да ещё и оповестила мир о том, что заплатила государственным врачам. . . В общем жуть какая-то в комплексе.
Сергей ИвановСанкт Петербург1 час назад
..... трижды не подумала....
1 - развеяла сказки Путина енд компани о "средних зарплатах".
2 - подставила тех, кому подала.... свои же "доброхоты" загрызут.
3 - подставилась сама, хотя, уверен, в Подмосковье твой дом, лишь рядовой.... иначе бы не вызывала скорую, а пригнали бы вертолёт...
Roman KalytovskyiЛьвов1 час назад
Симонян перестанет быть стыдно за врачей только после того как ей станет стыдно за ту ложь которую она распространяет в мире через свой канал. Потому что как не станет лжи,то не станет и лживого правительства,и не станет воров и придурков во власти. Тогда и жизнь врачей улучшится.
ванька ЖуковРодина1 час назад
Обязательно было про это писать всему миру, стыдливая ты наша? Своего врача пора иметь и не гонять бригаду вхолостую.
А Бородач1 час назад
Теперь тебе должно быть стыдно, что рассказала всем о том, как врачи в своё рабочее время приняли от тебя взятку, их вероятно вычислят на раз два, и демонстративно затравят.Понравилось
пользователю Александр Дмитриев
Юля РодинаНижний Новгород1 час назад
А что, до приезда бесплатной скорой помощи Вы, Симоньян, стыда не испытывали?
А ведь СМИ - это третья власть, не так ли, Симоньян?
Вот и получается, Симоньян, что Вы, как главред RT, лично виновны в той нищите, которая процветает в России.
Миклухо МаклайКраснодар1 час назад
Да, непросто в свой успешный мирок пускать людей из гетто. Надо помолиться, говорят, снимает всякую печаль. И в другой раз дождись лучше платных успешных дорогих врачей. К чему эта нервотрёпка...
Свет Кочнев1 час назад
симоняшка . то ей Сталин плохой, то шоу устраивает, типа ей жалко бедных людей. так раздай нечестно нажитое - чем ты заработала? ничем, связями, блатом, ... и взятками. сама по себе ты - никто. твоя полезность - нулевая.
Phantom TalewindМосква1 час назад
"Как будто я это все украла. У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка" (с) скажу по секрету. Почему "как будто"? Тётя сравни общественную полезность жyрнашлюxа и врача и ответь на вопрос, почему у тебя зарплата больше. И откуда эти деньги у тебя, а не у них?
Сергей Сергеев1 час назад
Чем переживать, лучше помочь тем, у кого нет дубового паркета, винтажной лестницы и двухэтажного особняка, кто пользуется государственной медициной. "И не будет тебя жечь позор, за бесцельно прожитые годы". Глеб Жеглов
Вячеслав МедведевМосква1 час назад
"... мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла.." Нет, не украла, но потратила деньги на пополнение доходов дружеских стран - агнлийского и итальянского бюджетов, тогда как можно было купит в тридцать раз дешевле ароматизированную отечественными ...
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