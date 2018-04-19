В Армении призывают массово сдаваться полиции и парализовать ее - ВИДЕО

19 апреля 2018 17:45

Главу села Нор Кянк в Араратской области Армении Гагика Саргсяна задержали и доставили в полицию Веди за блокировку автомагистрали Юг-Север на араратском участке. Он запер двери сельской администрации и ушел протестовать, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

На данный момент число задержанных перевалило за сто человек. Между тем, в социальных сетях все чаще появляются призывы массово сдаться полиции, тем самым парализовав работу структуры.

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Акции протеста в Армении -2

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