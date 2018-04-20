Материальная помощь семьям шехидов –очередной гуманный шаг Президента Азербайджана

Указ главы государства об оказании материальной помощи семьям шехидов является очередным гуманным шагом, со стороны Президента Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа.

19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усилению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, погибших и признанных пропавшими без вести во время военных операций.

Согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, погибших и признанных пропавшими без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет выделена единовременная выплата в размере 11 000 манатов.

По словам депутата, данный шаг является наглядным примером огромной заботы и внимания главы государства к проблемам своих граждан.

"Несомненно, единовременная выплата в размере 11 000 манатов семьям шехидов, существенно улучшит материальное положение людей подпавших под эту категорию

Это говорит о том, что государство прилагает все возможные усилия, чтобы помочь этим людям, которые в результате армянской агрессии лишились родных и близких, кормильцев семей. Безусловно, этот благородный шаг является примером акта гуманизма и доброй воли. Хочу отметить, что азербайджанский народ постоянно чувствует заботу и поддержку со стороны государства, моральную, материальную. И такого рода шаги и действия государства полностью соответствуют интересам простых граждан, укрепляют их материальное состояние. Государство оказывает финансовую помощь также и участникам карабахской войны, вынужденным перселенцам и людям которые стали жервами обстоятельств, и сильно нуждаются. Подобные меры, предпринятые на уровне государства, показывают, что одним из главных приоритетов государственной политики руководства страны остается человеческий фактор. Бережное и заботливое отношение к людям. Согласно Указу Президента Азербайджана государство выделило солидную сумму для семей шехидов, и это позволит людям направить средства на нужды, станет своевременной финансовой подушкой, которой они смигут воспользоваться для решения своих нужд и проблем ",- сказал парламентарий.

Матанат Насибова