Материальная помощь семьям шехидов –очередной гуманный шаг Президента Азербайджана

20 апреля 2018 07:15

Указ главы государства об оказании материальной помощи  семьям шехидов является очередным   гуманным шагом, со стороны Президента  Азербайджана.

Семьям шехидов выплатят по 11 тысяч манатов - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа.

19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усилению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, погибших и признанных пропавшими без вести во время военных операций.

Согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, погибших и признанных пропавшими без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет выделена единовременная выплата в размере 11 000 манатов.

По словам депутата, данный шаг является  наглядным примером  огромной заботы и внимания главы государства к проблемам своих граждан.

"Несомненно, единовременная выплата в размере 11 000 манатов семьям шехидов, существенно улучшит материальное положение людей подпавших под эту категорию

Это говорит о том, что государство прилагает все возможные усилия,  чтобы помочь  этим людям, которые в результате  армянской агрессии  лишились родных и близких, кормильцев семей. Безусловно, этот  благородный шаг  является примером акта  гуманизма и доброй воли. Хочу отметить, что азербайджанский народ постоянно чувствует заботу  и  поддержку со стороны государства,  моральную, материальную. И такого рода   шаги и действия государства  полностью соответствуют интересам  простых граждан, укрепляют их материальное состояние. Государство оказывает финансовую помощь также и  участникам  карабахской войны,  вынужденным перселенцам и людям  которые стали жервами обстоятельств, и сильно нуждаются. Подобные меры, предпринятые на уровне государства, показывают, что одним из главных приоритетов государственной политики  руководства страны остается человеческий фактор. Бережное и заботливое отношение к людям. Согласно Указу Президента Азербайджана государство выделило солидную сумму для семей шехидов, и это позволит   людям направить средства  на нужды,  станет своевременной  финансовой подушкой, которой они смигут воспользоваться для решения своих нужд и проблем ",- сказал  парламентарий.

Матанат Насибова 

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