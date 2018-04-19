Герасимов и главком НАТО на встрече в Баку подтвердили готовность к продолжению диалога

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал Кертис Скапарроти на встрече в Баку подтвердили готовность к продолжению диалога для обмена мнениями по проблематике, представляющей взаимный интерес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ, передает Day.Az.

"Подтверждена готовность к продолжению диалога в данном формате для обмена мнениями по проблематике, представляющей взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.

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