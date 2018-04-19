Большой армянский самообман - что оппозиции нужно требовать от Саргсяна, чтобы спасти Армению

Новоизбранный премьер Армении Серж Саргсян сохранил в своем правительстве подельников по грабежу страны.

Как сообщили сегодня армянские СМИ, президент Армен Саркисян подписал в среду два указа о назначениях в правительстве. Согласно одному указу, министром обороны Армении назначен Виген Саркисян, а по второму указу министром иностранных дел Армении стал, точнее остался, Эдвард Налбандян.

Таким образом, и тут интрига не оправдалась. Преступный режим сохранил портфели за старыми саргсяновскими кадрами, только назначение их подписал не сам глава клана, а марионетка-президент, не имеющий по новой конституции права голоса.

В составе предыдущего правительства Саркисян и Налбандян занимали эти же должности.

Единственным, кого армянская общественность еще не успела возненавидеть в окружении Саргсяна, является экс-премьер Карен Карапетян, и думается, исходя из этих соображений, новый премьер-министр оставил его в ближнем окружении, назначив своим первым замом. По формуле "плохой полицейский, хороший полицейский" - чтобы на фоне улыбчивого симпатяги Карена не выглядеть так уж отвратительно.

Но вряд ли найдется кто-то, кто сможет заслонить от народной ненависти главу карабахского клана.

"Этот человек дал обет народу. Этот человек был человеком до той секунды, как нарушил свое обещание, обет, и позволил, чтобы эта группа провозгласила его главарем банды. Он дал десятки обещаний, но спокойно смог заявить - когда у нас нарушаешь обет, становишься клятвопреступником, предателем. А этот статус в армянском мире намного ниже, чем статус последней проститутки".

Так, однозначно унизительно и откровенно оскорбительно охарактеризовал новоиспеченного премьера Армении Сержа Саргсяна оппозиционер Ашот Манучарян.

И это не самые жесткие определения, которые звучат в адрес Саргсяна. Нет сомнений, что еще более смачными они станут после первого интервью Саргсяна в статусе премьер-министра, данного телекомпании "Шант". Здравомыслящий политик в его положении нашел бы для граждан какие-то более разумные доводы и мантры. Но лидер РПА к таковым не относится, и потому сделал ряд странных, глупых и даже оскорбительных заявлений. Оскорбительных для армянского общества.

Так вот, о том, что Саргсян не политик и не экономист, хорошо известно даже ему самому. Но судя по сказанному в интервью, тут все гораздо серьезнее.

Потоку инвесторов и туристов в Армению мешает тот факт, что люди почти каждый год проводят демонстрации, заявил "Шанту" Саргсян. Именно поэтому Армения, по его мнению, превращается в неспокойное место, инвесторы не хотят вкладывать в страну деньги, по этой причине нет и экономического роста.

"Сколько спокойных лет у нас было? За эти 10 лет - я имею в виду и внешнюю, и внутреннюю нестабильность - единственным годом, когда на улицах не было митингов, стал 17 год, туристы могли спокойно приехать в Ереван, инвесторы бы были, инвестиции... Единственный год, и в тот год у нас был экономический рост в 7.5%", - заявил Саргсян, добавив, что речь о характере акций, а не об ограничении прав.

Акции протеста в Армении так же привычны, как вода из крана. И далеко не только в последние десять лет. Сам Саргсян пришел во власть под звуки выстрелов и крики толпы. Таким же некрасивым способом водружались в президентское кресло и его предшественники Роберт Кочарян и Левон Тер-Петросян.

Приняв присягу десять лет назад, Саргсян обещал армянам золотые горы, бурное развитие и высокий международный авторитет, которых у нее никогда не было и быть не могло, учитывая, что она развязала войну, оккупирует территории соседнего государства, изолирована от региона и не хочет признавать, что все ее беды именно от этого. Этого, кстати, не хотят признавать не только власти, но и общественность. Требуя смены власти, она занимается самообманом. Саргсян будет на троне или кто-то другой, по большому счету, для страны мало что изменится. Что-то начнет меняться для Армении только тогда, когда лозунгами протестов станет освобождение чужих земель и мир с соседями. Большого плавания Армении до прекращения оккупации азербайджанских территорий не видать. Другое дело, что барахтаясь в собственной луже, она все же могла бы стать более приемлемым местом для проживания своих граждан, если бы ее власти имели человеческое лицо.

А что можно сказать о лице Сержа Саргсяна? Об этом лучше спросить тех, кто в эти дни сжигал и выбрасывал из окна портреты своего нового старого премьер-министра.

"В той Армении, к которой мы стремимся, не будет бедных, привилегированных... В Армении не должно быть людей, не застрахованных от жизненных опасностей и бедности... Мы сделаем все возможное, чтобы в Армении безработица и бедность были окончательно преодолены..." - вещал карабахский сантехник в предвыборной программе от 2008 года.

И сделал все с точностью до наоборот.

За десять лет его правления, обрушились все экономические показали, резко сократилось население, выросла безработица. И чем хуже шли в стране дела, тем более "уверенными" становились его победы на выборах. Сегодня Армения находится в хвосте всех международных рейтингов развития. Виноваты в этом не крикуны от оппозиции, а окопавшийся в Ереване карабахский клан, клан военных преступников, убийц и негодяев. А оппозиция есть в любой стране. Но в Армении она так заметна, активна и многочисленна вовсе не из-за "демократичности" режима. Дело в том, что в этой стране каждый третий - безработный. Столько же - бедных и находящихся на грани нищеты. И людьми руководят не какие-то беспочвенные и демагогические оппозиционные лозунги, как, например, в Азербайджане, а вполне осязаемая необходимость выжить. Сегодня в Ереване на улицах идет борьба за выживание, а не за должности, зарубежные гранты или другие блага, как на митингах азербайджанской оппозиции.

Сарсян признает правду, говоря об отсутствии инвестиций и туристов. Он лишь путается в причинах и следствиях. Точнее, сознательно меняет акценты, стараясь сформировать комплекс вины у оппозиционных масс.

Хорошо известно, что одним из главных вызовов, стоящих перед армянской экономикой, является отсутствие внешних инвестиций. Власти временами вяло рапортуют об обещаниях каких-то правительств и финансовых структур, но дело обычно ограничивается подачками - небольшими грантами, а не прямыми инвестициями в ту или иную отрасль. Проще говоря - чтобы отстали. Инвестиций нет и не будет, потому что Армения - тупиковая и вассальная страна, не имеющая никакого ресурса для развития по причине своей изолированности конфликтом с Азербайджаном.

Другой не менее важной статьей доходов бюджета - при отсутствии промышленности и развитого сельского хозяйства - мог бы стать туризм, но и его практически нет, несмотря на сказочную статистику. Для развития туризма необходима соответствующая инфраструктура, а это требует больших затрат. Да и для чего туристу ехать в Армению? Чтобы посмотреть на неприметный античный храм Гарни? Или на бесконечные церкви и монастыри, кроме которых в этой стране попросту ничего нет?

Армянская независимость началась с агрессии против соседей, в ней же она и увязла. Как и все надежды на развитие и прогресс. Пока эта истина не будет принята и усвоена действующими лицами политического поля Армении, особенно гражданским обществом, ничего не изменится и народ всегда будет оставаться в дураках и выставляться виноватым.

Правда в том, что через несколько дней народные волнения угаснут, а обнаглевший до предела режим будет при каждом удобном случае колоть глаза общественности нынешними протестами и обвинять ее в любом провале своей политики. И самая плохая новость для армян заключается в том, что конца этому всему не будет.

Зульфугар Ибрагимов