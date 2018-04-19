Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана провели тактические учения - ФОТО - ВИДЕО

19 апреля 2018 18:38

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, в различных учебных центрах проведены тактические учения ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В ходе учений, проведенных с целью усовершенствования боевых навыков подразделений, были выполнены боевые стрельбы.

Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.

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