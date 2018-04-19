Стивен Сигал не планирует посещать Армению и Нагорный Карабах

Информация, распространенная армянскими СМИ, о визите Стивена Сигала в Армению и Нагорный Карабах не соответствует действительности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в социальной сети "Instagram" написал сам актер.

"Информация, распространяемая в СМИ, о моей поездке в Армению неверна. Меня много раз приглашали в Армению, но я никогда не давал согласия. Также я никогда не давал согласие на посещение Нагорного Карабаха, так как полностью признаю территориальную целостность Азербайджана", - написал Стивен Сигал.

Сегодня в армянских СМИ была распространена информация о том, что 22 апреля американский актер Стивен Сигал, якобы по личному приглашению голливудского продюсера армянского происхождения Степана Мартиросяна, прибудет с визитом в Армению и 24 апреля воздаст дань уважения памяти жертв так называемого "геноцида армян". Сообщалось, что актер также посетит Нагорный Карабах.