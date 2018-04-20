Франк-Вальтер Штайнмайер: Германия и впредь останется надежным партнером Азербайджана
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Уважаемый господин Президент. От всей души желаю Вам больших сил, успехов и достижений на высшем государственном посту в новый период президентства.
Германия и впредь останется надежным партнером Азербайджана. Мы намерены вместе расширять наши двусторонние отношения. Азербайджан и в будущем всегда может рассчитывать на поддержку Германии в процессе реализации намеченных реформ.
Мы надеемся на продолжение сотрудничества с Вашей страной в составе таких структур, как ОБСЕ и Совет Европы, и с удовольствием готовы приложить усилия для дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Европейским союзом", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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