Запад игнорирует избрание Саргсяна

17 апреля в ходе специального заседания парламента Армении экс-президент Серж Саргсян был избран на пост премьер-министра страны. По результатам конституционных реформ, которые были проведены в конце 2015 года, это, по сути, его третий срок правления, хотя Саргсян и обещал не претендовать на эту должность. Тем и объясняются многотысячные протестные акции, не утихающие в Ереване и других городах республики вот уже неделю.

Как передает Day.Az, об этом пишет eadaily.com.

Одним из первых нового премьер-министра Армении со вступлением в должность поздравил президент России Владимир Путин. Глава Российской Федерации не только направил поздравительную телеграмму, но и позднее лично позвонил Саргсяну по тому же поводу. Спустя два дня Саргсяна поздравил и его российский коллега Дмитрий Медведев. Следом за ним и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Интересным было поздравление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который сделал это при помощи записи на странице в Twitter.

Но что действительно вызывает удивление в кругах власти, так это молчание Запада и в особенности европейских стран. Правда, молчанием в полном смысле этого слова данную ситуацию вряд ли можно назвать, так как за последние несколько дней из Евросоюза к Сержу Саргсяну обращались, причем не единожды, но не в виде столь желанных Еревану поздравлений, а в с призывами позволить общественности свободно выражать свое мнение путем мирных демонстраций. Чему, кстати говоря, армянские власти не особо и препятствуют.

18 апреля делегация Европейского союза в Армении и посольства стран-членов Евросоюза распространили заявление с призывом проявлять сдержанность и ответственность в ходе акций протеста против избрания Саргсяна премьер-министром. "Евросоюз внимательно следит за событиями, происходящими в Ереване и других городах Армении. Согласно закону, граждане имеют законное право на свободу мирных собраний. Государственные органы обязаны обеспечить общественную безопасность путем справедливого и соразмерного применения закона. Важно, чтобы все вовлеченные стороны продолжали проявлять сдержанность и ответственность", - говорилось в сообщении. На следующий день уже представитель ОБСЕ, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Солрун Гисладоттир призвала власти Армении и оппозицию вступить в диалог, а также защитить и обеспечить право на мирные митинги в стране: "Все люди имеют основополагающее право выражать свое мнение мирными протестами", - отмечалось в этом заявлении наряду с озабоченностью по поводу сообщений о случаях несоразмерного применения силы полицией против мирных демонстрантов, в том числе несовершеннолетних, а также о необоснованных задержаниях в Ереване и других городах Армении.

Кроме того, на напряженную ситуацию в Армении отреагировал и Госдепартамент США. В заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице посольства Соединенных Штатов в Армении, говорилось, что они следят за событиями: "Мы заметили, что в Ереване и других городах Армении проводится большое количество акций протеста. Тысячи граждан Армении вышли на улицы, чтобы реализовать свое право на свободу волеизъявления и проведение собраний. Мы внимательно следим за акциями протеста в центре Еревана и других городах Армении. Нас воодушевляет уважительное и ответственное поведение большинства протестующих и полиции в течение этих последних нескольких дней. Мы обеспокоены, однако, информацией об иногда происходящих столкновениях между полицией и протестующими, в ходе которых были пострадавшие. Призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любой напряженности или насильственных действий".

Как долго лидеры и главы правительств европейских государств и США будут игнорировать избрание Сержа Саргсяна премьером Армении, а попутно демонстрировать заботу о митингующих, остается лишь гадать. Стоит только напомнить, что Пашинян, которого считают более прозападным политическим деятелем (хотя при этом он высказывался против проекта своего коллеги по выходу республики из ЕАЭС, объясняя это фактором Азербайджана - мол, пока Армения в ЕАЭС, дорога для Баку туда закрыта), еще в мае 2014 года заявлял о том, что "западные страны должны проявить более принципиальные подходы в вопросах установления демократии в Армении". Возможно Запад наконец-то услышал эти призывы и своеобразно отвечает лидеру уличной оппозиции в Ереване. Если, конечно, сам Запад за всем этим не стоит изначально.