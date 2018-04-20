Призывы армянского католикоса возмутили армян

В последние дни в Армении все те, кому нечего делать, садятся и пишут призывы, адресованные либо властям, либо оппозиции. Аналогичный призыв был распространен от имени католикоса Гарегина Второго, в котором он призывает сохранить трезвость и здравомыслие. Гарегин Второй, например, говорит: "Мы выражаем нашу озабоченность сложившейся ситуацией, нарушающей ход нормальной общественной жизни".

Но... Предстоятель армянской церкви должен отлично понимать, что нормальная жизнь - это не только проезжие улицы и свободные площади. Нормальная жизнь, в первую очередь, подразумевает благополучную жизнь людей, средства к существованию и доходы, защищенность законом, наличие справедливости и равенства. Так что нормальная жизнь Армении нарушена намного раньше, вот только армянский католикос об этом либо не знал, либо не желал знать.

А теперь он говорит: "Неприемлемы и недопустимы провоцирование ненависти и вражды, какое-либо столкновение и применение насилия. Стоящие перед родиной вызовы преодолимы только тогда, когда есть мир, взаимопонимание, всеобщая ответственность и единство".

Но... Предстоятель армянской церкви также должен отлично понимать, что единство бросает семена и дает ростки там, где есть равное отношение ко всем без исключения, и нет своих и чужих. А разве армянская церковь и ее глава были поборником и гарантом такого единства, что сегодня сохраняют за собой право читать призывы непокорным? Есть ли сегодня в инициированном депутатом Пашиняном движении армянские священнослужители, являющиеся неотъемлемым атрибутом митингов, собраний, встреч и пиршеств правящей РПА, чтобы проповедовать мир и единство? Разумеется, нет. А значит, вопрощают армяне, по какому моральному праву Гарегин Второй обращается к тем, кого не рассматривает как равных среди равных?

Садиг Ахмедов