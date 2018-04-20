Саргсяновский режим разоблачил себя

Длящиеся уже несколько дней в Ереване акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна невольно раскрыл всю трюхлявость внутренней политики, проводимой этой властью.

К примеру, как пишут армянские СМИ, в стране уже много лет действуют министерство по вопросам молодежи, молодежные структуры при саргсяновском РПА ("сюникские орлы" или "орлиные столпы", всякие соколы, молодежные фонды и пр.), миссией которых является контроль молодежи и работа с ней.

Верхушка РПА, такие как Карен Авакян ("Пузырь Карен"), Армен Ашотян, Хачик Асрян, туповатый Эдуард Шармазанов и другие тунеядцы разного калибра годами напролет транжирили и жрали серьезные суммы, создавали иллюзию контролирования армянс кой молодежи.

Они организовывали сборы, якобы пропагандировали фашиствующий "нждеизм" и лже-патриотизм и прочие ценности, и все это только для того, чтобы сегодня депутат Никол Пашинян вывел воспитанную и "выкованную" ими молодежь против Сержа Саргсяна. Почему так случилось?

Этот провал саргсяновского РПА , по мнению армянских экспертов, имеет два объяснения. Во-первых, вышеупомянутые молодые люди бездарны, им нельзя доверить даже дохлую кошку. Во-вторых, мертвы пропагандируемые ими идеи и ценности. Разумеется, любому армянскому студенту приятно поехать за казенный счет на Севан, и не беда, если послушает кое-какие глупые речи. Ибо армянский студент знает, что в нужный момент он выполнит только то, что продиктует его душа, и ни один пузырь или орел не сможет навязать ему свою волю.

А эти позорные "идеологи" саргсяновского РПА годами напролет заверяли руководство страны, что якобы заняты полезным делом. И сегодня руководство страны должно спросить у них: "пузырь и орел, Эдик и Армен, Симон и Погос, разве это и есть результат наших финансовых ресурсов и вашей работы? Получается, что мы спонсировали Никола Пашиняна, который хочет сегодня свергнуть нас?".

Как бы там ни было, есть о чем задуматься. Ведь в Армении все бездарно, что связано с саргсяновским режимом.

Садиг Ахмедов