Мемориал "армянского геноцида" в Кельне будет демонтирован - ДИАСПОРЕ ДАЛИ ПО РУКАМ

Только недавно армянские и подконтрольные армянской диаспоре СМИ вовсю рассказывали об открытии в Кельне мемориала памяти так называемого "геноцида армян". И не где-нибудь, а в самом сердце города, вблизи Кельнского собора. А на днях стало известно, что памятник установлен незаконно, без наличия соответствующего разрешения властей. То есть армянство обошло германское законодательство, рассчитывая, видимо, на то, что нытье и плохие отношения Берлина с Анкарой заставят местные власти закрыть на беззаконие глаза.

Но Германия - не Франция и тем более не Армения. В этой стране армянская община не настолько влиятельна, чтобы договариваться об установке своих памятников "по дружбе".

Как сообщает Новости-Армения со ссылкой на dw.com, власти города Кельна могут демонтировать мемориал в память о жертвах "геноцида армян", который был открыт несколько дней назад без получения соответствующего разрешения.

Такое решение в четверг, 19 апреля, принял административный суд в Кельне.

Активисты инициативной группы 15 апреля установили полутораметровую стальную скульптуру поблизости от Кельнского собора около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом, пронзенным острием. "Эта боль затрагивает всех нас", - гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.

Создатели попытались отстоять в суде свое право на создание памятника, аргументируя его, в том числе, тем, что установка мемориала обеспечивается основным правом граждан на свободное выражение мнения.

Однако суд не внял аргументам активистов. По словам судьи, у создателей нет разрешения на пользование общественными сооружениями на особых основаниях, при этом они не могут претендовать на получение такого разрешения. Право на создание мемориала не проистекает из права на свободное выражение мнения, поскольку это право не регулирует установку памятников в общественных местах, подчеркнул судья. Инициативная группа может оспорить решение суда в Высшем административном суде земли в Мюнстере.

Таким образом, попытка обмануть немецкие законы не удалась. Как и надежда демагогией о правах и свободах вести в заблуждение немецких чиновников.

Зульфугар Ибрагимов