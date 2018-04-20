Полиция Армении задерживает активистов и спасает портреты Саргсяна - ВИДЕО

Акции протеста в Ереване продолжаются и набирают оборот. Параллельно растет число задержанных. На данный момент, по информации армянских СМИ, подвергнуты приводу более 80 человек.

Утром несколько сотрудников ИТ-компаний провели в Ереване на улице Алека Манукяна акцию Infinite loop (бесконечный цикл). Таким образом программисты пытались парализовать дорожное движение. Здесь задержали 8 человек, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

Программисты же во втором по величине армянском городе Гюмри сняли портреты Сержа Саргсяна со стен в ЗАО "Технопарк Гюмри". Вчера, 19 апреля, схожую акцию в Ереване провели сотрудники компании "Синопсис".

Акции неповиновения проходят как в центре, так и на окраинах армянской столицы.

Группа женщин несколько минут блокировала часть улицы Налбандяна в Ереване, неподалеку от площади Сахарова, переходя по зебре из одной стороны в другую. Их устранением с места занялись краповые береты, после чего женщины двинулись шествием к Площади Республики, скандируя "Серж нам не отец! Нет у нас отца!".

Организаторы призывали всех женщин страны присоединиться к акции. Начались задержания. Как сообщает Epress.am, к акции присоединились прохожие, одного из которых также задержали. В полицейском авто к ним применили насилие. С места увезли, в частности, правозащитниц Лару Агаронян и Анну Никогосян. Их везут в Шенгавитское отделение полиции. Задержаниями занимались люди в полицейской униформе без отличительных знаков. Корреспондент поинтересовался у нескольких стражей правопорядка о причинах их отсутствия. Все они в один голос отвечали, что их сорвали граждане.

Сегодня же был задержан, но вскоре отпущен из полиции сын лидера протестных движений, депутата Никола Пашиняна.

Как пишет "Айкакан жаманак", Ашот рассказал изданию, что служащий полиции, уведя его с улицы на тротуар, получил какой-то звонок, после чего и задержал его. Ашот Пашинян отметил, что на этот раз к нему не применяли насилия. И рассказал забавный случай: в комнате полицейского участка, где он находился, сняли портрет Сержа Саргсяна. Гвоздь, на котором он висел, был на месте, самого портрета не было.

Такие меры, по всей видимости, являются следствием вчерашнего инцидента в одном из отделений полиции, когда задержанный активист снял со стены портрет премьер-министра и выбросил его в окно.

Султан Керим

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