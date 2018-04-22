«Гасанлизмы» и реальность: чем еще рассмешит лидер так называемого «Нацсовета»?

Сижу, знаете ли, томимый ожиданиями услышать очередную гневную речь от председателя так называемого "Национального совета", историка Джамиля Гасанлы. Благо, этот господин всегда оправдывал мои ожидания и сыпал смехотворными речами как кожурой от семечек. При этом слушать вопросы журналистов, давать на них конкретные ответы он не в состоянии. Джамильбей, как выясняется, не полемист. Он - вещатель. К тому же, крайне нервный и агрессивный.

Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с манерой поведения Гасанлы в ходе его интервью тому или иному отечественному СМИ. Вот и в одном из них, которое было дано сайту "Версус.аз", Джамиль бей продемонстрировал весь багаж своих "достоинств". Он с порога обвинил всех кандидатов в президенты Азербайджана в том, что они, дескать, были "игрушечными".

И это при том, что среди них были и недавние соратники Джамиль бея по ПНФА. Гудрат Гасангулиев и Рази Нуруллаев в разное время занимали в ПНФА ровно ту же должность, что когда-то была закреплена за господином Гасанлы - заместитель председателя партии. Какой-то, согласно логике этого мыслителя, цех по изготовлению "политических игрушек" получается из ПНФА. Смешно? Безусловно. Особенно с учетом того, что во главе этого "цеха", что тогда, что сейчас стоит один и тот же человек - Али Керимли.

А еще, впору напомнить, что и самого Гасанлы в свое время обвиняли в том же, в чем он ныне обвиняет многих известных политиков. Он ведь покинул ряды ПНФА, когда на другой чаше весов оказался мандат депутата Милли Меджлиса? Покинул. Это факт. Его, как и наколку на руке этого историка, не изведешь, не сотрешь. Так что, чтение проповеди со стороны не соблюдавшего заповеди, мягко говоря, неуместно.

Да и некрасиво поливать грязью тех, с кем ты еще недавно стоял на одной трибуне. Вон, того же Сардара Джалалоглу наш "герой" в чем только не обвинил. Но давайте вспомним о том, что Джалалоглу в качестве лидера политической партии был известен уже тогда, когда Гасанлы тихо отсиживался в тени своего партайгеноссе.

Все это не удивительно, потому что уже слышу от лидера т.н. "Нацсовета" поистине комичные заявления. Он заявил, что не признает итоги президентских выборов. Не проблема, Джамиль бей может не признавать еще много чего. Например, приход утра после ночи, или весны после зимы. Но утро, как и весна, придут, вне зависимости от желаний этого господина. То же самое касается и итогов президентских выборов в Азербайджане.

При этом можно посоветовать господину Гасанлы, мягко говоря, шире смотреть на мир. Или, быть реалистом, а не адептом нео-большевизма с его постулатом о том, что "кто не с нами, тот против нас". Ведь, такое течение мысли может завести в крайне густые дебри. Несколько отклоняясь от главной темы разговора, напомню о том, что в новейшей истории уже были политики, речи которых стали примером юмористического жанра.

Рекордсменом по числу ляпов, безусловно, является экс-президент США Джордж Буш-младший. Причем не всегда ошибки Буша были безобидными. Например, во время визита в Японию он перепутал слова "девальвация" и "дефляция". В результате курс йены пополз вниз. Исправить ситуацию удалось только после заявления официального представителя Белого дома, констатировавшего, что президент оговорился.

Впрочем, большинство ляпов Буша все же не имело столь серьезных последствий. Например, он перепутал Австралию и Австрию, а у президента Бразилии с удивлением спросил: "У вас тоже есть негры?" В 2004 году Буш по итогам встречи с президентом Чили заявил: "Мы подтвердили нашу готовность решительно бороться с террором, укоренять наркоторговлю и отдать должное тем, кто портит нашу молодежь".

Продолжать список ляпов этого политика можно долго. Собственно, им уже дали общее название - "бушизмы". Пора объявлять о появлении "гасанлизмов" или "джамилизмов"? Думаю, да. Лидер т.н. "Нацсовета" уже озвучил массу ляпов. И он явно пребывает в мире собственных фантазий. А это чревато новыми комичными заявлениями с его стороны.

Например, вполне допускаю, что Гасанлы обрушится с критикой в адрес президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за то, что он поздравил Президента Ильхама Алиева с переизбранием. Не думаю, что и его Джамиль бей объявит "кукольным политиком", но убежден, что слова негодования уже готовы слететь с уст человека с наколкой на руке.

И не только в адрес Штайнмайера. Вполне может статься, что достанется и президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, который также поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на выборах. "Надеюсь, что Ваш новый мандат создаст основу для углубления отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом", - написал Юнкер.

Ну как тут не возбудиться Джамилю Гасанлы?! Как ему не ляпнуть что-то привычно несуразное?!

Так что, не зря, кажется, жду. Не теряйте времени, господин "радикал"! Рубите с плеча. Языком ведь молоть - не мешки таскать...

Акпер Гасанов