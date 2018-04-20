Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Госсовета Кубы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного совета Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего избрания на пост председателя Государственного совета Кубы. Надеюсь на приложение совместных усилий на пути дальнейшего развития и укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кубой. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе во имя благосостояния дружественного народа Кубы", - говорится в поздравлении главы государства.