Число задержанных в Ереване активистов перевалило за 160

20 апреля 2018 15:40

Количество подвергнутых приводу граждан Армении, по состоянию на 14:00, составило 166 граждан. Об этом сообщили Sputnik Армения в пресс-службе полиции, передает Day.Az.

Задерживают не только участников акций, но и водителей, которые присоединяются к протестующим на различных улицах.

Ситуация с движением в городе сложная, периодически сторонники Никола Пашиняна блокируют те или иные улицы.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. C 16 апреля демонстранты начали акции гражданского неповиновения - закрывают перекрестки и улицы в центре столицы, пытаются блокировать административные здания.

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