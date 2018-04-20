Число задержанных в Ереване активистов перевалило за 160
20 апреля 2018 15:40 136
Количество подвергнутых приводу граждан Армении, по состоянию на 14:00, составило 166 граждан. Об этом сообщили Sputnik Армения в пресс-службе полиции, передает Day.Az.
Задерживают не только участников акций, но и водителей, которые присоединяются к протестующим на различных улицах.
Ситуация с движением в городе сложная, периодически сторонники Никола Пашиняна блокируют те или иные улицы.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. C 16 апреля демонстранты начали акции гражданского неповиновения - закрывают перекрестки и улицы в центре столицы, пытаются блокировать административные здания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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