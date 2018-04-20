Крайне напряженная ситуация в центре Еревана, начались массовые задержания - ВИДЕО

В Ереване начались массовые задержания участников акции протеста.

Как сообщают находящиеся на месте событий сотрудники армянских СМИ, сотрудники полиции заталкивают десятки людей в автобусы на улице Туманяна, не отвечая на вопросы журналистов. На этом месте молодежь периодически переходит улицу, тем самым временно блокируя движение. По последним официальным данным, предоставленным полицией, приводу подвергнуты уже 169 человек.

Создалась крайне напряженная ситуация на площади Гарегина Нжде в Ереване. Как сообщает "Айкакан жаманак", между служащими полиции и гражданами завязалась потасовка. Полицейские, задержали молодого человека, нанося ему побои.

В то же время три крупные фуры перекрыли улицу Алабяна и мост Киевян. На данный момент там находятся лидер протестного движения "Мой Шаг", депутат парламента Никол Пашинян и часть его сторонников. Полиция стягивает сюда дополнительные силы.

"Призываю живой стеной оградить водителей, чтобы их не задержали полицейские", - призвал демонстрантов Пашинян.

Водители выключили двигатели, пешая акция протеста продолжается. Фуры оставили стоять на улицах, сообщает Sputnik Армения.

Напряженная ситуация сложилась также на проспекте Аршакуняц.

По информации Новости-Армения, водители, следуя сделанному накануне призыву лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк", главы партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна, останавливают свои автомобили поперек движения и блокируют его.

Сотрудники полиции предупреждают водителей, что в случае неповиновения силам правопорядка автомобили будут эвакуированы. После предупреждения на место прибыли эвакуаторы и увезли два автомобиля.

Другие машины, которые также перекрывали движение, окружают полицейские, силой выводят водителей и увозят их в отделение, а автомобили сами отгоняют на обочину.

Одному из водителей в момент привода стало плохо, он упал на землю, после чего полицейские силой затолкали его в служебную машину и увезли.

Другой водитель - молодая женщина, отказалась выходить из машины и сказала, что освободит проезжую часть только если никто не будет открывать двери ее автомобиля и никто из полицейских не будет подсаживаться к ней. Женщина отъехала спустя несколько минут, когда были выполнены ее требования.

Султан Керим

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