В Ереване орудую неизвестные, нападающие на протестующих - ВИДЕО

20 апреля 2018 17:25

Группа студентов государственного медицинского колледжа "Эребуни" перекрыла улицу Титоградян, ведущую к медцентру "Эребуни", и присоединилась к акции гражданского неповиновения.

Но, как сообщает корреспондент Hetq.am, после призывов водителей не перекрывать дорогу к больнице, студенты направились к музею-заповеднику "Эребуни", передает Day.Az.

На улице Айвазовского из автомобиля, преследовавшего участников акции, вышли неизвестные лица и начали их избивать.

Нажмите на видео для просмотра:
Ситуация на улицах Еревана -1

Нажмите на видео для просмотра:
Ситуация на улицах Еревана -2

 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az