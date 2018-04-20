В Ереване орудую неизвестные, нападающие на протестующих - ВИДЕО

Группа студентов государственного медицинского колледжа "Эребуни" перекрыла улицу Титоградян, ведущую к медцентру "Эребуни", и присоединилась к акции гражданского неповиновения.

Но, как сообщает корреспондент Hetq.am, после призывов водителей не перекрывать дорогу к больнице, студенты направились к музею-заповеднику "Эребуни", передает Day.Az.

На улице Айвазовского из автомобиля, преследовавшего участников акции, вышли неизвестные лица и начали их избивать.

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