В Ереване орудую неизвестные, нападающие на протестующих - ВИДЕО
20 апреля 2018 17:25 129
Группа студентов государственного медицинского колледжа "Эребуни" перекрыла улицу Титоградян, ведущую к медцентру "Эребуни", и присоединилась к акции гражданского неповиновения.
Но, как сообщает корреспондент Hetq.am, после призывов водителей не перекрывать дорогу к больнице, студенты направились к музею-заповеднику "Эребуни", передает Day.Az.
На улице Айвазовского из автомобиля, преследовавшего участников акции, вышли неизвестные лица и начали их избивать.
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