Никол Пашинян: Саргсян должен уйти, тут двух мнений быть не может - ВИДЕО

Лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян заявил, что масштабность протестных акций по всей республике в пятницу удвоилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, с утра пятницы различные группы митингующих проводят децентрализованные акции протеста по всему Еревану, периодически перекрывая движение на разных улицах, проспектах и площадях, в том числе, на легковых и грузовых автомобилях. Силы правопорядка проводят массовые задержания активистов.

"У нас есть поддержка 80% нашего общества. Серж Саргсян должен уйти, и здесь двух мнений быть не может", - сказал он в интервью армянской службе радио "Свобода".

При этом Пашинян отметил, что участники акций продолжают придерживаться объявленной ими политики и исключают любые насильственные действия в отношении представителей правоохранительных органов даже в ответ на насилие с их стороны в отношении митингующих.

Говоря о количестве задержанных, которое, по данным полиции, приближается к 200, оппозиционер сказал, что это объясняется беспрецедентным количеством участников протестных акций.

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