Реализация региональных проектов усиливает имидж Азербайджана в мире

Среди стран Южного Кавказа самой защищенной и безопасной страной является Азербайджан.

Такого мнения придерживается турецкий политолог Сардар Кайа.

"На всем постсоветском пространстве именно Азербайджан является страной, которая уверенно шла к своей независимости, несмотря, на политические и экономические сложности", - заявил он Day.Az.

По его словам, сегодняшний Азербайджан добился больших успехов с точки зрения социально-экономического развития и внешнеполитических ориентиров.

"Азербайджан воспринимают в регионе не только как ведущее государство Южного Кавказа, но и как независимую страну, которая свободно выбирает стратегических партнеров и союзников, проводя уверенный внешнеполитический курс на международной арене. Очевидны успехи страны в системе международных отношений и мировой политике. При этом самым близким партнером и союзником Азербайджана является Турция, которая всячески поддерживает политику Азербайджанского государства на протяжении вековой дружбы и тесного взаимодействия. Два братских государства прилагают серьезные усилия для сохранения мира и безопасности, а также обеспечения экономической безопасности в регионе и мире. Обе страны задействованы в борьбе против международного терроризма", - сказал политолог.

По его словам, имеются реальные достижения в реализации совместных проектов транспортного, энергетического и торгово-экономического характера.

"Одним из ярких примеров этого стала недавняя реализация масштабного железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, который серьезно увеличил значимость Азербайджана и Турции в регионе и мире. Реализация этого мегапроекта показала обоюдный интерес двух стран к реализации совместных проектов регионального значения. Результат этой работы не заставил долго ждать, проект Азербайджана фактически становится региональным хабом, связующим звеном между Европой и Азией, в то же время транспортный проект открыл широкие возможности также и для Турции. Считаю, что этому способствовала взвешенная, государственная политика двух стран, которые нацелены на продолжительное и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на национальных интересах", - сказал эксперт.

Далее он отметил, что наряду с эффективной внешней политикой, Азербайджан выстроил собственную модель успешного внутреннего развития.

"Страна уверенно проводит целенаправленную внутреннюю политику, совершенствуя свое развитие, последовательно претворяя в жизнь масштабное реформирование в различных отраслях, демонстрируя политику либерализации экономики и социального равновесия. Многовекторная политика Азербайджанского государства вывела страну в лидеры и способствует укреплению имиджа за ее пределами и усилению государственного управления внутри страны", - резюмировал наш собеседник.

Матанат Насибова