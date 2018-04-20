Карабахский бандит и премьер Армении - найдите десять отличий

Ничего личного - просто бизнес.

Именно так хотел бы представить свое нынешнее избрание главой Армении Серж Саргсян.

Три дня протестов совершенно измотали нервы главы режима, и сегодня он уже не выглядит таким удовлетворенным, как 17 апреля. Сегодня он уже понимает, что просто так народ не успокоится, и сколько от него не бегай, все равно придется появиться перед людьми и сказать им что-то внятное и конкретное.

У него была такая возможность в первом после выборов интервью, данном телеканалу "Шант", но Саргсян не смог вести себя и говорить адекватно сложившейся ситуации и упустил шанс.

А ситуация действительно очень серьезная для него. Режим не доглядел, не увидел в странном и каком-то несуразном оппозиционере Николе Пашиняне серьезного противника. Никому до сих пор не удавалось водить за собой толпы в течение нескольких дней, парализовать столицу, не проявляя агрессии и при этом создавая крайне напряженную и опасную для властей ситуацию. Нет никаких признаков того, что протестные настроения скоро улягутся. И в экспертных кругах Армении все громче поговаривают о том, не выбрать ли Саргсяну добровольную отставку, чтобы спасти лицо.

Насчет лица можно было бы поспорить - таковое у главы карабахского клана давно отсутствует. Но что-то где-то там все же шевельнулось, и далеко не случайно сегодня с утра новый премьер удивил всех, отказавшись от особняка с огромным земельным участком, подаренным ему правительством по его собственному обращению. Но это, скорее всего, самая большая жертва, на которую он пока что готов пойти.

В интервью телеканалу напуганный Саргсян попытался оправдаться за конституционную реформу, заявив, что никакого личного интереса у него тут не было. Премьер попытался объяснить непонятливым, что ничего такого для себя он не хотел, а если бы это было так, то международные структуры сразу бы это засекли и не одобрили бы изменения в конституцию (?).

Стоит напомнить, что предшествовало так называемой реформе, и тогда станет ясно, что напугало тогда будущего премьера и что заставило его поторопиться в своих "законодательных" действиях. Инициированы конституционные изменения были после массового недовольства решением Еревана войти в ЕАЭС. Произошло это в 2013-м, и без того имеющий низкий рейтинг после сфальсифицированных президентских выборов Саргсян окончательно потерял какое-либо доверие общества. В стране временами возникали волнения, в 2015-м переросшие в масштабный "электромайдан". Параллельно падали все показатели, и к тому времени, когда в декабре 2015-го ускоренными темпами, с многочисленными нарушениями и фальсификациями был проведен референдум, действующий президент уже стал для своего народа нерукопожатным. А ниже плинтуса опустили его авторитет поражение в апрельских боях и последовавший затем мятеж "Сасна црер" в июле 2016-го.

Все это сделало конституционную реформу жизненно необходимой для правящего клана, потому что, как признался и сам Саргсян, исходя из ситуации, в тот период, когда решался вопрос реформы, "сложно было быть убежденным на 100 процентов, что политическая сила может получить мандат и что она выдвинет меня премьер-министром республики. Ведь очень возможно, что была бы другая политическая сила и, естественно, имел бы место другой подход".

Да, на тот момент его дела шли очень плохо и потому он принял решение изменить конституцию и удержать власть, обойдясь без народа. Так что сделал он это лично для себя и думал только о сохранении власти. До нынешнего апреля он еле дотянул, но оппозиция, кажется, собирается не дать ему его пережить.

Новый премьер Армении очень обижен на оппозицию и на свой народ и не понимает, почему все они до такой степени против его премьерства. Такую свою "наивность" он продемонстрировал в ходе все того же интервью телеканалу. Саргсян сделал большие (по мере возможности) глаза и заявил, что ему непонятно, почему Республиканская партия Армении не имеет права выставлять его кандидатуру на пост главы правительства.

"Неясны причины недовольства, неясно, почему РПА не может выставить мою кандидатуру на пост премьера. Разве тут есть нарушение закона? Разве тут есть что-то противозаконное? Те, кто так считают, могли бы во время выборов получить больше голосов и выдвинуть на пост премьера ту кандидатуру, которая ими желаема", - цитирует Новости-Армения Саргсяна.

А недовольным Саргсян предложил следующий выход из ситуации.

"Те, кому не нравится эта ситуация, или кого-то не любят, пусть спокойно ждут, смотрят, как страна развивается, и делают выводы. И если эти выводы не удовлетворят их, пусть убедят людей отдать голоса именно их политической силе и пусть они сами придут и наслаждаются властью. Для меня же власть - это не наслаждение", - сказал премьер-министр.

Да, государственная власть - это не наслаждение и не удовольствие. Одно дело возглавлять бандформирование в Карабахе, быть полевым командиром таких же как ты сам разбойников, а другое - руководить государством. В последнем случае власть - это огромная ответственность и масса обязательств, которые нужно выполнять, потому что иначе с тебя спросят.

Карабахский сантехник просто не понял разницы в силу своего недостаточно развитого интеллекта.

Зульфугар Ибрагимов