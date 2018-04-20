Карабахский бандит и премьер Армении - найдите десять отличий

20 апреля 2018 22:49

Ничего личного - просто бизнес.

Именно так хотел бы представить свое нынешнее избрание главой Армении Серж Саргсян.

Три дня протестов совершенно измотали нервы главы режима, и сегодня он уже не выглядит таким удовлетворенным, как 17 апреля. Сегодня он уже понимает, что просто так народ не успокоится, и сколько от него не бегай, все равно придется появиться перед людьми и сказать им что-то внятное и конкретное.

У него была такая возможность в первом после выборов интервью, данном телеканалу "Шант", но Саргсян не смог вести себя и говорить адекватно сложившейся ситуации и упустил шанс.

А ситуация действительно очень серьезная для него. Режим не доглядел, не увидел в странном и каком-то несуразном оппозиционере Николе Пашиняне серьезного противника. Никому до сих пор не удавалось водить за собой толпы в течение нескольких дней, парализовать столицу, не проявляя агрессии и при этом создавая крайне напряженную и опасную для властей ситуацию. Нет никаких признаков того, что протестные настроения скоро улягутся. И в экспертных кругах Армении все громче поговаривают о том, не выбрать ли Саргсяну добровольную отставку, чтобы спасти лицо.

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Насчет лица можно было бы поспорить - таковое у главы карабахского клана давно отсутствует. Но что-то где-то там все же шевельнулось, и далеко не случайно сегодня с утра новый премьер удивил всех, отказавшись от особняка с огромным земельным участком, подаренным ему правительством по его собственному обращению. Но это, скорее всего, самая большая жертва, на которую он пока что готов пойти.

В интервью телеканалу напуганный Саргсян попытался оправдаться за конституционную реформу, заявив, что никакого личного интереса у него тут не было. Премьер попытался объяснить непонятливым, что ничего такого для себя он не хотел, а если бы это было так, то международные структуры сразу бы это засекли и не одобрили бы изменения в конституцию (?).

Стоит напомнить, что предшествовало так называемой реформе, и тогда станет ясно, что напугало тогда будущего премьера и что заставило его поторопиться в своих "законодательных" действиях. Инициированы конституционные изменения были после массового недовольства решением Еревана войти в ЕАЭС. Произошло это в 2013-м, и без того имеющий низкий рейтинг после сфальсифицированных президентских выборов Саргсян окончательно потерял какое-либо доверие общества. В стране временами возникали волнения, в 2015-м переросшие в масштабный "электромайдан". Параллельно падали все показатели, и к тому времени, когда в декабре 2015-го ускоренными темпами, с многочисленными нарушениями и фальсификациями был проведен референдум, действующий президент уже стал для своего народа нерукопожатным. А ниже плинтуса опустили его авторитет поражение в апрельских боях и последовавший затем мятеж "Сасна црер" в июле 2016-го. 

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Все это сделало конституционную реформу жизненно необходимой для правящего клана, потому что, как признался и сам Саргсян, исходя из ситуации, в тот период, когда решался вопрос реформы, "сложно было быть убежденным на 100 процентов, что политическая сила может получить мандат и что она выдвинет меня премьер-министром республики. Ведь очень возможно, что была бы другая политическая сила и, естественно, имел бы место другой подход".

Да, на тот момент его дела шли очень плохо и потому он принял решение изменить конституцию и удержать власть, обойдясь без народа. Так что сделал он это лично для себя и думал только о сохранении власти. До нынешнего апреля он еле дотянул, но оппозиция, кажется, собирается не дать ему его пережить.

Новый премьер Армении очень обижен на оппозицию и на свой народ и не понимает, почему все они до такой степени против его премьерства. Такую свою "наивность" он продемонстрировал в ходе все того же интервью телеканалу. Саргсян сделал большие (по мере возможности) глаза  и заявил, что ему непонятно, почему Республиканская партия Армении не имеет права выставлять его кандидатуру на пост главы правительства.

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"Неясны причины недовольства, неясно, почему РПА не может выставить мою кандидатуру на пост премьера. Разве тут есть нарушение закона? Разве тут есть что-то противозаконное? Те, кто так считают, могли бы во время выборов получить больше голосов и выдвинуть на пост премьера ту кандидатуру, которая ими желаема", - цитирует Новости-Армения Саргсяна.

А недовольным Саргсян предложил следующий выход из ситуации.

"Те, кому не нравится эта ситуация, или кого-то не любят, пусть спокойно ждут, смотрят, как страна развивается, и делают выводы. И если эти выводы не удовлетворят их, пусть убедят людей отдать голоса именно их политической силе и пусть они сами придут и наслаждаются властью. Для меня же власть - это не наслаждение", - сказал премьер-министр.

Да, государственная власть - это не наслаждение и не удовольствие. Одно дело возглавлять бандформирование в Карабахе, быть полевым командиром таких же как ты сам разбойников, а другое - руководить государством. В последнем случае власть - это огромная ответственность и масса обязательств, которые нужно выполнять, потому что иначе с тебя спросят.

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Зульфугар Ибрагимов

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