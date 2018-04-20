"Вместо того, чтобы завоевать доверие народа, радикальная оппозиция Азербайджана стала искать покровителей за рубежом"

Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева об оппозиции абсолютно справедливые. Радикальное крыло оппозиции не смогло измениться и обновиться, не смогло построить свою работу в соответствии с процессами, идущими в обществе.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Фазаиль Агамалы, передает Day.Az.

Агамалы отметил, что, продолжая заниматься противостоянием, радикальная оппозиция пыталась идти против властей, используя полные клеветы высказывания.

"С другой стороны, вместо того, чтобы опереться на волю азербайджанского народа и завоевать его доверие, они стали искать покровителей за рубежом, стали проводить деятельность в этом направлении, создали себе условия, используя гранты, и, таким образом, называя себя оппозицией, фактически используют политические процессы, чтобы удержаться на плаву. Я бы сказал, что больше всего это делают лидеры партии, они обманывают рядовых членов, и малочисленная социальная база отдалилась от оппозиции. Сегодня они превратились в офисную партию и находятся на свалке истории и если не сегодня, то завтра полностью исчезнут", - сказал Агамалы

Депутат добавил, что в период президентских выборов и после них оппозиция пыталась провести митинги в Баку, но не смогла собрать много людей.

"Их крах начался гораздо раньше, они уже потерпели крах, и я уверен, что в ближайшее время они прекратят существование и как офисная партия", - сказал Агамалы.

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