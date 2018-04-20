В Азербайджане два ведомства будут контролировать экспорт и импорт - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по усовершенствованию системы контроля экспортно-импортных операций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что считается целесообразным применение в Азербайджане механизма совместного контроля за рядом экспортно-импортных операций со стороны Государственного таможенного комитета и министерства по налогам.

Министерству финансов, министерству по налогам, министерству экономики и Государственному таможенному комитету поручено в течение одного месяца подготовить предложения по механизму и списку процедур совместного контроля экспортно-импортных операций и представить Президенту Азербайджана.