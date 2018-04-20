Азербайджанские депутаты примут участие в весенней сессии ПАСЕ

20 апреля 2018 19:57

Председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов и группа депутатов 21-29 апреля будут находиться в Страсбурге для участия в весенней сессии ПАСЕ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса, передает Day.Az.

В состав делегации вошли председатель парламентского комитета по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов, депутаты Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Эльшад Гасанов, Вусал Гусейнов и Сабир Гаджиев.

В рамках сессии предусматривается обсуждение ряда вопросов, в том числе будет заслушан доклад о правах и гуманитарных нуждах вынужденных переселенцев в Европе, коснутся положения вынужденных переселенцев в Азербайджане.

Депутаты выступят по стоящим на повестке вопросам, выскажут собственное мнение. 

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