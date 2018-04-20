Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат для детей с ограниченными возможностями - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в пятницу посетила республиканскую специальную школу-интернат номер 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Наримановском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Школа-интернат функционирует с 1936 года. Здание, в котором в настоящее время располагается школа, было построено в 1961 году. После работ по капитальной реконструкции и восстановлению, проведенных по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, здание было введено в эксплуатацию в 2006 году.

В настоящее время в школе обучаются 306 учеников. 135 из них пребывают в школе на постоянной основе.

Лейла Алиева ознакомилась с условиями, созданными в школе-интернате, побывала в классной комнате, созданной Фондом, где встретилась с детьми и поинтересовалась организацией их образования и досуга.