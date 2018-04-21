Водитель отказался помогать полиции и бросил автобус с задержанными в Ереване - ВИДЕО

21 апреля 2018 09:38

В Ереване водитель маршрутного автобуса, который полицейские использовали как автомобиль для перевозки задержанных протестующих, отказался садиться за руль. Видео опубликовано на YouTube-канале "Радио Свобода".

После недолгих переговоров с полицией, он вышел из машины и пошел в сторону протестующих, которые встретили его с аплодисментами. Увозить задержанных пришлось одному из сотрудников полиции, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

16 апреля в Ереване начались массовые акции протеста против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Радикальная оппозиция проводит шествие по центру города, также в разных районах происходят локальные стычки с полицией.

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Водитель отказался помогать полиции и бросил автобус с задержанными в Ереване

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