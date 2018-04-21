Саргсян теряет контроль над Арменией

Теперь уже первый заместитель премьер-министра Армении Карен Карапетян коснулся ситуации в стране и призвал к диалогу. В интервью телеканалу "Армения" Карен Карапетян дал оценку создавшейся в стране ситуации и выразил свое беспокойство.

"Будучи искренним и признав, что некоторые представители властей в некоторых случаях выступают с отрешенным от реальности "гонором", я предлагаю всем политическим силам пересмотреть свои подходы к будущему страны и начать диалог на всех платформах, чтобы обеспечить стабильность страны", - сказал он.

По его словам, даже воюющие страны ведут переговоры и приходят к логическому решению.

"Мы, армяне, граждане Республики Армения, обязаны сидеть в нашем доме, вести рациональные переговоры и находить логические решения, чтобы выйти из этой ситуации. В случае дестабилизации пострадаем мы все, пострадает наша страна. Я не вижу никаких препятствий для ведения переговоров и начала диалога прямо сейчас. Почему мы должны ждать определенного момента?" - сказал первый вице-премьер-министр Армении.

А вот политолог Эдгар Варданян считает, что власти должны пригласить борющееся общество к реальному, а не манипулятивному диалогу. Серж Саргсян должен заявить, что уйдет в отставку, и только после этого диалог может состояться.

"Диалог должен быть вокруг смены режима, а также проведения внеочередных выборов, а на каких условиях это будет сделано, и в какие сроки может уложиться трансформационный процесс - немного более долгие или немного более краткие. Нужно уточнить - кто временно останется в своей должности, а кто должен подать в отставку. Поскольку основная проблема была направлена на недопущение премьерства Саргсяна, и даже после того, как он стал премьером, лозунг "Отвергай Сержа" остается актуальным, здесь первейшая задача, важнейший вопрос касается отставки Сержа Саргсяна", - подчеркнул политолог.

Но как бы то ни было, а в случае с присходящими в Армении событиями реальность не может быть посередине, и от саргсяновской власти требуется весьма конкретная и однозначная ответственность за ситуацию.

Но, чтобы провести переговоры, саргсяновская власть прежде всего должна владеть ситуацией. Судя по интервью и заявлениям Сержа Саргсяна и Карена Карапетяна, судя по их самооценкам касательно результата своей деятельности, они ситуацией не владеют.

Садиг Ахмедов