Президент Ильхам Алиев поблагодарил Артура Раси-заде за деятельность на посту премьер-министра
21 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, отметив многолетнюю плодотворную деятельность Артура Раси-заде на высоких постах на государственной службе, подчеркнул его упорную работу на пути развития Азербайджана под руководством Гейдара Алиева и в советский период, и в годы независимости. Было отмечено, что Артур Раси-заде и под руководством главы государства Ильхама Алиева прилагал все усилия для дальнейшего укрепления нашей независимости и завоевания страной больших успехов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Выразив признательность главе государства за высокую оценку его деятельности, Артур Раси-заде отметил, что в период президентства Ильхама Алиева, успешно продолжающего курс Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, наша страна добилась немыслимых успехов во всех направлениях социально-экономической сферы и завоевала большой авторитет на международной арене.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Артура Раси-заде за работу, проделанную на посту Премьер-министра.
Артур Раси-заде еще раз выразил признательность за заботу и внимание. Он пожелал Президенту Ильхаму Алиеву новых успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния и процветания нашего народа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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