Диалога с премьером-Саргсяном не будет, он должен уйти - ВИДЕО

Армянский политолог Эдгар Варданян считает, что власти должны пригласить борющееся общество к реальному, а не манипулятивному диалогу, Серж Саргсян должен заявить, что уйдет в отставку, и только после этого диалог может состояться, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

"Диалог должен быть вокруг смены режима, а также проведения внеочередных выборов, а на каких условиях это будет сделано, и в какие сроки может уложиться трансформационный процесс - немного более долгие или немного более краткие. Нужно уточнить - кто временно останется в своей должности, а кто должен подать в отставку. Поскольку основная проблема была направлена на недопущение премьерства Саргсяна, и даже после того, как он стал премьером, лозунг "Отвергай Сержа" остается актуальным, здесь первейшая задача, важнейший вопрос касается отставки Сержа Саргсяна", - подчеркнул политолог.

Он также подчеркнул, что должно быть сформировано правительство национального согласия.

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