Унижение Саргсяна - по всему миру ищут портреты премьера - ВИДЕО - ФОТО

До чего нужно довести свой народ, чтобы заслужить такую его ненависть. Это еще суметь надо...

Экс-президенту Сержу Саргсяну это удалось.

Каких только карикатур и шаржей на нынешнего премьера не выносятся на улицу участниками акций протеста. И не только в Ереване, но и в других странах, где проводят акции представители диаспоры.

Два дня назад в Марселе группа армян ворвалась в посольство, вынесла оттуда портрет премьера Армении и сожгла.

Нажмите на видео для просмотра:



Вчера с Сети распространилось видео, как задержанный активист снимает со стены фотографию премьера и выбрасывает в окно.

Нажмите на видео для просмотра:



Этот инцидент послужил сигналом не только для протестующих, но и для правоохранительных органов. Последние принимают меры, чтобы сделать портреты главы страны недоступными. Как рассказал "АЖ" сын лидера протестов Никола Пашиняна Ашот, дважды за последние дни задерживавшийся полицией, в отделении, куда он был доставлен, можно было увидеть на стене только гвоздь, а фото Саргсяна было предусмотрительно спрятано.

А сегодня издание Epress.am сообщило забавную новость. Группа проживающих во Франции армян поддержала протесты и провела акцию неповиновения на территории посольства Армении в Париже. Они ходили по коридорам и кабинетам в поисках портрета Сержа Саргсяна, чтобы устранить его из здания, но сделать этого не удалось. В итоге участники акции заключили, что сотрудники посольства уже успели это сделать, и поаплодировали им. Они скандировали один из лозунгов протестов "Сделай шаг - отвергни Сержа".

Нажмите на видео для просмотра:

Сообщается также, что из Гюмрийского технопарка убрана памятная табличка, на которой указано, что такое-то дерево посадил Серж Саргсян.

В общем самопровозглашенного премьера обложили со всех сторон. Теперь нет покоя и ему, и даже его ненавистным народу изображениям.

Зульфугар Ибрагимов