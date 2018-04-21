Оппозиция призывает встретить май без Саргсяна
21 апреля 2018 11:51 191
Лидер партии "Страна Абрикоса" Заруи Постанджян, а также члены Совета старейшин Еревана от одноименной фракции Марина Хачатрян и Сона Агекян призывают к протестам в Иджеване. В Тавушском марзе осуществляют информирование. В настоящее время они находятся в городе Иджеване, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.
"Мы должны встретить месяц май без Сержа, без Республиканской партии, месяц май должен быть месяцем победы", - заявила Постанджан.
Заруи Постанджян вместе с гражданами проводит в городе шествие, скандируя "Иджеван, вставай!", "Иджеван, бунтуй!".
Заруи Постанджян приглашает губернатора марза, полицейских принять участие в процессе общенародного восстания, предлагает и им начать забастовку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
20 Апр. 21:35 11 453
-
20 Апр. 16:06 7 117
-
20 Апр. 12:48 5 458
-
20 Апр. 12:54 5 198
-
20 Апр. 21:56 4 804