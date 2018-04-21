Оппозиция призывает встретить май без Саргсяна

Лидер партии "Страна Абрикоса" Заруи Постанджян, а также члены Совета старейшин Еревана от одноименной фракции Марина Хачатрян и Сона Агекян призывают к протестам в Иджеване. В Тавушском марзе осуществляют информирование. В настоящее время они находятся в городе Иджеване, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

"Мы должны встретить месяц май без Сержа, без Республиканской партии, месяц май должен быть месяцем победы", - заявила Постанджан.

Заруи Постанджян вместе с гражданами проводит в городе шествие, скандируя "Иджеван, вставай!", "Иджеван, бунтуй!".

Заруи Постанджян приглашает губернатора марза, полицейских принять участие в процессе общенародного восстания, предлагает и им начать забастовку.