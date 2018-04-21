Полиция Армении стала более беспощадной - ВИДЕО

На восьмой день протеста в Армении полиция действовала жестче, чем в предыдущие дни, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am. Людей на улицах становилось больше. Массовые акции неповиновения проходили децентрализованно в разных частях столицы и по всей стране.

Как сообщали корреспонденты Epress.am, к перекрывающим улицы нескольким демонстрантам сразу же присоединялись десятки людей из прохожих и близлежащих магазинов. До сих пор не утихают автомобильные сирены - водители в массовом порядке выражают солидарность антиправительственным протестам, которые вчерашним вечером сосредоточились на Площади Республики, собрав крупнейший за последние годы митинг и шествие.

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