В парламенте Азербайджана обсуждают кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьера

21 апреля 2018 12:06

В субботу началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

В повестку заседания включен вопрос утверждения нового премьер-министра страны. На этот пост выдвинута кандидатура помощника Президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующего отделом Новруза Мамедова.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

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