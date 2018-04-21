В парламенте Азербайджана обсуждают кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьера

В субботу началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

В повестку заседания включен вопрос утверждения нового премьер-министра страны. На этот пост выдвинута кандидатура помощника Президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующего отделом Новруза Мамедова.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

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